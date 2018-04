Podemos vuelve a saltar por los aires internamente. Este miércoles la diputada Carolina Bescansa ha distribuido por error en su canal de Telegram una propuesta para apoyar a Íñigo Errejón en las primarias de Madrid y ser su número dos a cambio de recibir su apoyo para desbancar posteriormente a Pablo Iglesias en la Secretaría General y en la candidatura a las elecciones generales.

Desde la candidatura de Errejón han señalado que se ha ofrecido a Bescansa ir en su lista, pero se han desvinculado tajantamente del plan de Bescansa. El propio diputado ha dicho en Twitter que trabaja para un acuerdo "unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020".

Este terremoto político se ha producido al difundir por error Bescansa un documento en el que expone una "propuesta-borrador" para un acuerdo con el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político del partido.

El documento, que recoge Europa Press, y que la diputada ha difundido en su canal de Telegram y ha borrado minutos después, lleva por título 'Propuesta-borrador de acuerdos en la negociación conducente a la constitución de una candidatura de unidad en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid'.

El acuerdo que se dibuja, que se describe como "vinculante", establece, entre otras cosas, que Bescansa será la número dos de Errejón en la candidatura que presentará a las primarias que ha puesto en marcha el partido morado en la Comunidad de Madrid.

Además, condiciona este apoyo a un futuro respaldo de Errejón a Bescansa, cuando toque conformar "la lista para competir en las futuras elecciones primarias de Podemos de cara a las elecciones Generales y en el futuro proceso electivo de la secretaría general del partido".

"Se acuerda el respaldo a la candidatura de Carolina Bescansa como número uno a través del apoyo de los equipos, estructuras y recursos disponibles en el momento en que ambos comicios tengan lugar. El compromiso de apoyo mutuo implica el respaldo de estas tres posiciones en cualquier eventual negociación con otras fuerzas políticas, sin que quepa la alteración de este orden a partir de la formación de confluencias", señala el texto.

Bescansa ha reaccionado unas horas después también en Telegram y ha reconocido el "error" de difusión, pero ha negado que esté "validado" ni por ella ni por Errejón.

"Hace unos minutos se ha filtrado por error un borrador de documento desde este canal de Telegram del que muchos medios de comunicación se están haciendo eco", asegura Bescansa en un mensaje difundido por esta misma red social.

Según fuentes de la negociación citadas por Efe, Errejón ha propuesto a Bescansa ir de número dos en su candidatura para la Presidencia de la Comunidad de Madrid en una lista en la que también quiere integrar a representantes de otros sectores del partido como Ramón Espinar y Lorena Ruiz-Huerta, pero se desvincula totalmente del documento.

Las fuentes dicen que la propuesta difundida por la diputada en Telegram no es la oferta que Errejón ha hecho a Bescansa. El equipo de Errejón ha desmentido "tajantemente" que esté trabajando en una planificación electoral con Carolina Bescansa, que incluiría desbancar a Pablo Iglesias de la dirección del partido, y ha calificado como "una locura" el documento difundido por la parlamentaria de Podemos.

Fuentes cercanas al ex número dos de Podemos han asegurado a Efe: "Es una locura suya que encima nos cae a nosotros, pero debe quedar claro: ni Íñigo ni nadie excepto Carolina ha leído ese documento delirante, ni por supuesto hay ninguna conversación en un sentido ni remotamente similar".

He recibido un encargo para ganar Madrid y hacer una lista con los mejores. He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020