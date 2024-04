Última hora de Pedro Sánchez y su posible dimisión | El PSOE celebra un Comité Federal atípico

Belarra no descarta nada sobre el futuro de Sánchez

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que no descarta ningún escenario sobre el futuro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero apuesta por su continuidad pero con un cambio de rumbo a la legislatura, dado que "no se puede dejar que ganen los reaccionarios" mediante sus prácticas de 'lawfare'.



No obstante, ha manifestado que el Jefe del Ejecutivo, con un paso tan "trascendental" como reflexionar sobre su continuidad en el cargo tras admitirse a trámite una denuncia de Manos Limpias contra su mujer, se ha "limitado mucho las opciones" y desliza, a su juicio, que no bastaría solo con una cuestión de confianza, dado que de este 'impasse' solo se podrá salir con el compromiso de reformas valientes.