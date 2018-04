El Gobierno cree que "el comunicado de ETA es consecuencia de la fortaleza de Estado de derecho"

El Gobierno cree que "está bien" que ETA pida perdón a las víctimas, pero considera que su comunicado de hoy reconociendo el daño causado "no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho" que ha vencido a la organización terrorista "con las armas de la democracia".

"Está bien que la banda terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad, han sido determinantes en la derrota de ETA", han señalado a Efe fuentes del Ejecutivo.

Para el Gobierno, han indicado las mismas fuentes, "hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por el daño causado".

Las reacciones al anuncio de ETA han sido numerosas este viernes.

"El gran paso para la paz definitiva"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado que el comunicado de ETA supone "el gran paso para la paz definitiva", tras un "largo y duro camino".

"Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado. Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias. Ha sido un largo y duro camino", ha escrito Sánchez en la red social Twitter.

La AVT dice que "ETA justifica su actividad terrorista una vez más"

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha dicho que la banda "justifica su actividad terrorista una vez más".

En una nota de prensa, la AVT manifiesta que "se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el 'alto el fuego' por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia".

"En el comunicado ETA justifica su nacimiento y el uso de la violencia en un supuesto ambiente de sufrimiento previo que tendría su origen en el bombardeo de Gernika, justificando con ello el uso de la violencia como algo inevitable, defensivo y fruto de un conflicto inexistente e inventado", añade.

La AVT agrega que "ETA reconoce el daño causado pero en ningún momento hace autocrítica alguna, justificando lo que hizo al referirse a las víctimas al mismo nivel que a los 'torturados'".

Rivera: "No hubo conflicto ni víctimas de primera y de segunda"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que "ni hubo un 'conflicto' ni hay víctimas de primera y de segunda, como dice ETA" en el comunicado difundido por la banda terrorista este viernes.

"Los demócratas españoles hemos derrotado a la banda por no plegarnos a su plan totalitario, separatista y violento", ha señalado en su cuenta personal de Twitter. "Todas las víctimas del terrorismo merecen para siempre memoria, dignidad y justicia", añade en el mensaje.

El PP vasco, una "humillación" para las víctimas

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha denunciado que el comunicado de ETA no es más que un intento de "justificación" de la actividad terrorista de la banda, que supone una "humillación" para las víctimas y para quienes han defendido la "libertad" en Euskadi.

Alonso, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha considerado que el comunicado de ETA, en el que la banda reconoce "el daño causado" y afirma que "ojalá no hubiese ocurrido", no supone "gran novedad".

Juan María Atutxa, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco

Atutxa, que estuvo al frente de la cartera de Interior entre 1991 y 1998, cree que es un "pasito adelante" que, en su último comunicado, ETA reconozca el daño, aunque no cree que tenga "voluntad de disculparse", por lo que considera que es "una más de aliño".

En declaraciones a Radio Euskadi, Atutxa ha indicado que "nadie, ni ellos si quiera se hubiesen imaginado que nunca jamás pudiesen decir" que "sienten de veras" el daño causado, algo que, a su juicio, es "tan sencillo".

El exconsejero de Interior, tras afirmar que es "una más de aliño", ha indicado que la entrada en el mundo de ETA y su estaba bien "marcada", pero la salida era "complicada". "Si alguien salía, alguien esperaba, por lo menos, para poner la zancadilla y para que se volviera al laberinto", ha dicho. A su juicio, esa es la "situación penosa que está atravesando esta gente que no sabe cómo salir de este laberinto".

"Y están haciendo una y otra de aliño y algunos, entre los que me incluyo, no creemos absolutamente nada", ha añadido. Por ello, ha indicado que no se cree la "sinceridad" de ETA, aunque "sí creo lo que se dice y lo que se escribe". "No me creo que haya una voluntad de pedir disculpas, cuando menos, de reconocer la barbaridad del camino que adoptaron", ha añadido.

Atutxa ha pedido a ETA que presente "una cuenta de resultados" sobre lo que han conseguido y el daño que han causado en la sociedad, incluso en sus propias filas. En su opinión, sólo se ha logrado "dolor, sufrimiento, lagrimas y destruir familias". "Preséntese a cara descubierta, sin la capucha, y diga qué ha conseguido a cambio de tanto sufrimiento, incluso el propio", ha manifestado

A su juicio, ha considera una "barbaridad" que ETA distinga entre víctimas que pudieron tener alguna responsabilidad en el conflicto y otras personas. "Quiénes son estos para determinar qué vida mereció ser respetada y cuál no. Sigue el disparate, sigue la intención del aliño porque en este momento han visto que no hay otra salida que cerrar la persiana", ha asegurado.