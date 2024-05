Esto es lo que ha hecho Blanca Paloma después de su paso por Eurovisión

Este sábado España volverá a probar suerte en Eurovisión con Nebulossa, que interpretará en la final de Malmö el tema Zorra. El dúo alicantino toma el relevo en el festival europeo, tras ganar el Benidorm Fest, de Blanca Paloma, que representó a España en 2023 con la canción Ea Ea.

La ilicitana no tuvo especial suerte en el festival de la canción, ya que ocupó el puesto 17 de 25 países participantes, con tan solo 100 puntos: 95 por parte del jurado y cinco del televoto.

Sin embargo, esto no ha detenido a Blanca Paloma a seguir en su carrera musical, que ya había desarrollado antes de presentarse al Benidorm Fest 2022 con Secreto de agua, ya que participó en el festival dos años seguidos.

Poco antes de Eurovisión 2023, presentó un nuevo single Plumas de nácar y ya contaba con el tema Secreto de agua, del Benidorm Fest 2022 y que formó parte de la banda sonora de la docuserie Lucía en la telaraña.

También presentó anteriormente la versión del tema de Manolo Caracol, Niña de fuego, que Turisme Comunitat Valenciana usó para promocionar el destino.

Tras su paso por Liverpool en mayo de 2023 en el certamen europeo de la canción, la ilicitana ha seguido con su trayectoria musical. De hecho en junio de 2023 anunció en sus redes sociales que había firmado un contrato con Universal Music para su primer disco, ese mismo año actuó tras el pregón del Orgullo en Madrid en la Plaza Pedro Zerolo, desde donde mandó un mensaje de inclusión y de diversidad.

"Estamos en un momento muy importante en el que no nos podemos permitir ni un paso atrás", dijo la cantante de Ea Ea.

El pasado mes de noviembre, con motivo de los Latin Grammy, Blanca Paloma hizo varios showcases en Sevilla para presentar el que es el primer single de este nuevo disco, del que todavía se desconocen más detalles. Se trata de Jaleo, una versión de la canción popular de 1931 con la letra de Federico García Lorca y, originalmente, cantada por La Argentinita.

Durante el mes de diciembre, Blanca Paloma también siguió trabajando en su faceta más escénica como parte de la obra Acciones Sencillas, de Jesús Rubio Gamo, en Tenerife.

El pasado mes de febrero la propia artista lamentó no poder actuar en el Benidorm Fest por razones ajenas a su voluntad. "No amig@s, no está pendiente💔ya me gustaría a mí cantaros en la final de Benidorm Fest🕊️", tuiteó la propia artista.

Sin embargo, sí que actuó en la Fiesta del Euroclub Internacional celebrada el viernes 2 de febrero en Benidorm. Desde entonces, se ha dejado ver en eventos públicos como los premios Goya, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la Preparty eurofan celebrada en abril o a finales de ese mismo mes, cuando acudió como invitada a Tu cara me suena (Antena 3), donde se puso en la piel de Sara Montiel.