El diseñador Karl Lagerfeld ha vuelto a ser objeto de polémica. Esta vez por entrevista publicada en la revista Numéro Magazine el 12 de abril, en la que dice estar "cansado del movimiento #MeToo" y asegura no creerse nada de los casos de acoso sexual en la industria de la moda, como el del estilista Karl Temper y el de los fotógrafos Bruce Weber o Mario Testino.

El creativo de Chanel recalcó que lo que más le llama la atención de todos estos casos es que "[las víctimas] han tardado 20 años en recordar lo que sucedió" y señaló que en todos ellos "no hay testigos". Sin embargo, admite que no soporta a Harvey Weinstein, debido a un rifirrafe profesional que tuvieron en una gala del Festival de Cannes: "No es exactamente lo que podría llamarse un hombre de palabra".

Con respecto a los casos de acoso en el mundo de la moda, como el del estilista Karl Temper, dijo no creer "una sola palabra". "Una chica se quejó de que él intentó bajarle los pantalones y fue repudiado por una profesión que hasta entonces lo había adorado. Si no quieres que te bajen los pantalones, no seas modelo. Métete en un convento de monjas, que siempre habrá sitio para ti", señaló.

La modelo Whitney Cummings y la actriz Rose McGowan, ambas partícipes del movimiento #MeToo, se han manifestado en Twitter contrarias a las palabras del diseñador, incluso iniciaron un hashtag para reivindicar un boicot a Chanel.

Karl Lagerfeld is fed up with the #MeToo. Well, I'm fed up with rich old entitled white guys with ponytails who make their money off women insecurities. https://t.co/uTPFg3SBNN — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) 14 de abril de 2018

Karl Lagerfeld está cansado del #MeToo. Bueno, yo estoy aburrida de los hombres blancos, viejos y ricos con coletas que ganan dinero por las inseguridades de las mujeres.

Karl Lagerfeld Slams #MeToo Movement: 'If You Don't Want Your Pants Pulled About, Join a Nunnery'. Karl, your cruelty is tired. You've made so much money off of women's insecurities, time for you to ride off into the victim shaming sunset. #BoycottChanel #SisterIrene pic.twitter.com/JZfYIkyN4X — rose mcgowan (@rosemcgowan) 15 de abril de 2018

Karl Lagerfeld se enfrenta al movimiento #MeToo: "Si no quieres que te tiren los pantalones, únete a un convento de monjas". Karl, tu crueldad está cansada. Has ganado tanto dinero con las inseguridades de las mujeres, es hora de que huyas y de que la vergüenza de las víctimas se acabe #BoycottChanel