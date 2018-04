Al menos dos muertos tras un atropello masivo en Toronto (Canadá)

Al menos dos personas han muerto como consecuencia del atropello de una decena de personas en la ciudad canadiense de Toronto. El conductor de la furgoneta que ha atropellado a los peatones ha sido detenido, pero por el momento se desconocen la naturaleza del incidente y las motivaciones del individuo.

El cuerpo de seguridad ha indicado que alrededor de las 13.27 (hora local) ha recibido un aviso por una "colisión" entre la calle Yonge y la avenida Finch.

The van involved in multiple pedestrians stuck in the Yonge and Finch area of Toronto has been located and the driver arrested. ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) 23 de abril de 2018

"Varios peatones han sido alcanzados por una camioneta blanca", ha dicho. Posteriormente, ha precisado que habría entre ocho y diez personas atropelladas.

La furgoneta, de color blanco según las primeras informaciones citadas por AFP, invadió la acera y embistió a las personas que caminaban por ella en se momento. Más tarde se dio a la fuga tras el incidente. Según medios locales citados por esta misma agencia, habría al menos cuatro heridos graves.

El incidente ha provocado el cierre de un tramo de la línea 1 de metro.

No service on Line 1, between Sheppard and Finch Stations, due to a Toronto Police investigation. There will not be any shuttle bus service. #TTC — Official TTC Tweets (@TTCnotices) 23 de abril de 2018

Esta es la zona en la que han ocurrido los hechos, al norte del centro de la ciudad de Toronto:

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha enviado sus condolencias a las víctimas en declaraciones a los medios desde Ottawa: "Nuestros corazones están con todos los afectados".

El alcalde de Toronto ha emitido un comunicado en el que habla del "incidente" y asegura que todos los medios se han puesto a disposición de las víctimas. Un mensaje muy parecido ha enviado la presidenta de la región de Ontario:

My statement on the tragic incident at Yonge and Finch. pic.twitter.com/8FhH3M5Vhd — John Tory (@JohnTory) 23 de abril de 2018