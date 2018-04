TENDENCIAS

Una iglesia holandesa toca las campanas al son de Avicii para homenajearlo

La muerte del DJ sueco Avicii a los 28 años este viernes ha consternado a medio mundo, incluso a los miembros de la Iglesia. En la Catedral de San Martín en la localidad holandesa de Utrecht han decidido rendirle homenaje interpretando tres de sus canciones más reconocidas con las campanas: 'Without you', 'Wake me up' y 'Hey brother'. Todas ellas mezcladas en una especie de 'remix' eclesiástico. El pasado mes de julio, esta misma iglesia también recordó al vocalista de Linkin Park, Chester Bennington tocando con las campanas los temas 'Numb' y 'What I've done'. Con estos temazos, seguro que consiguen que más de uno vaya a misa.