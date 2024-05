Segunda semifinal de Eurovisión 2024, en directo: favoritos, actuaciones, clasficados, Nebulossa e Israel

Actuación de Austria | Segunda semifinal de Eurovisión 2024

Se sube al escenario Austria. Kaleen es la encargada de representar al país con 'We Will Rave', en la que fusiona el pop con ciertos ritmos techno. No es la primera vez que la vemos en Eurovisión. Ya estuvo presente en 2018 participando como bailarina y coreógrafa en los actos intermedios en Lisboa.