La brutal reflexión tras la sentencia de la Manada que es viral en Facebook

José Ángel 'El Prenda', Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero han sido condenados a 9 años de prisión y 5 años de libertad vigilada por abuso sexual continuado y no por violación, delitos que se diferencian por el uso de la violencia y la intimidación, con lo que entiende que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias.

Tras conocerse la sentencia, muchas mujeres han expresado su rotundo rechazo a la condena y han cargado contra la "justicia patriarcal".

En Facebook, la bloguera Carlota M., —cuya cuenta es No es nada personal— ha publicado un un post que en una hora tiene más de 2.000 compartidos.

"Que cinco tíos te la metan simultáneamente por la boca, por el ano y por la vagina, de madrugada en un portal, mientras se animan entre ellos y repiten "¡me toca, me toca!", eyaculando dentro de ti, sin articular tú ni una sola palabra y acabando sola en el hospital - sin mi móvil porque te lo han robado para que no puedas avisar a nadie - siendo atendida por policías, médicos y psicólogos, en España no se considera una violación.

El porno como educación sexual.

Cultura de la violación.

Justicia patriarcal".