Paquita Salas —el personaje de Brays Efe en la serie del mismo nombre— no deja pasar ninguna oportunidad de negocio y lo ha vuelto a demostrar este jueves con un genial tuit dirigido al rapero Kanye West, marido de Kim Kardashian.

El cantante comunicó a través de esta red social que había roto con sus managers, Scooter Braun e Izvor Zivkovic. "Ya no tengo manager. No se me puede manejar", escribió haciendo un juego de palabras en inglés con los términos manager y managed.

I no longer have a manager. I can't be managed — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

En un perfecto y descacharrante spanglish, Paquita Salas, de profesión representante, le ha ofrecido sus servicios. "Give me your email y te envío my card", le propone, además de prometerle que en España tendría asegurada la participación en Tu cara me suena o en MasterChef Celebrity.

Hi Kanye. Give me your email y te envío my card. Here mucho business. Aquí un "Tu cara me suena" o "Masterchef Celebrity" lo tienes asegurado. Besitos a Kim. https://t.co/e3Q34VCHl9 — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 26 de abril de 2018

"Si le promete un Pasapalabra lo tiene ganado fijo", sugiere una usuaria de la red social, en referencia a una broma recurrente de la serie. El propio programa se ha metido en la conversación y ha contestado: "A ver qué tal en el casting".

A ver qué tal en el cásting... — Pasapalabra (@pasapalabraT5) 26 de abril de 2018