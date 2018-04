El estremecedor tuit del portavoz de FACUA que muchos aplauden por lo que dice de la víctima de 'La Manada'

El periodista y portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha publicado un indignadísimo tuit tras conocer la sentencia de La Manada, por la que se condena a los cinco acusados de violar a una joven en Sanfermines 2016 a nueve años de prisión y 5 de libertad vigilada por abuso sexual continuado, y no por violación.

Sánchez, quien asegura en su mensaje que no respeta la decisión judicial, argumenta que quien merece su respeto "es la víctima. Todas las víctimas": "Todas las mujeres a las que tres jueces han faltado el respeto".

Yo no respeto la decisión judicial. Quien merece mi respeto es la víctima. Todas las víctimas. Todas las mujeres a las que tres jueces han faltado el respeto. pic.twitter.com/M01MRd732U

El tuit de Sánchez, donde se destacan las distintas acepciones del miedo, ha generado decenas de comentarios:

A mi lo que me está dejando asombrada es que la @policia ha manifestado su #NoesNo y sin embargo la @guardiacivil no ha dicho ni mu ¿será porque uno de los "abusadores" es uno de los suyos?

No se que pensar ¿tu que opinas @LaFallaras @elisabeni @pardodevera @patricialopezl