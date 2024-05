La Seguridad Social confirma la subida de las pensiones que llegará muy pronto

El mes de junio siempre es un mes feliz para los pensionistas, ya que es el momento en el que el dinero que reciben se incrementa de manera momentánea. El motivo es el ingreso de una de las dos pagas extra que les pertenecen cada año.

Así lo confirma la revista de la Seguridad Social: “Las pensiones de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año más dos pagas extraordinarias que se ingresan en los meses de junio y noviembre junto a la nómina de la pensión correspondiente a estos meses”.

En comparación con la paga extra de verano del año anterior, la cifra subirá en un 3,8%, tal y como ha venido ocurriendo ya con los distintos pagos mensuales que los pensionistas han ido recibiendo a lo largo del año 2024. Esa revalorización se produce teniendo en cuenta los datos de inflación para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Desde la Seguridad Social destacan que la cuantía de la paga extraordinaria de la pensión es idéntica al de una mensualidad: “El importe será de la misma cuantía que una mensualidad ordinaria de la pensión tanto en la paga correspondiente a junio como en la correspondiente a noviembre, siempre que se haya tenido reconocido el derecho a la pensión en el semestre completo anterior a su cobro (periodo de devengo)”.

No obstante, cabe destacar que no todos los pensionistas van a recibir la paga extraordinaria de junio. La razón es que hay ciertas pensiones que no se abonan en 14 pagas sino en 12.

“En el caso de pensiones que deriven de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se satisfacen en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias”, explica la Seguridad Social.