La Fiscalía de Navarra mantiene que fue violación y recurrirá la sentencia

La Fiscalía de Navarra mantiene su consideración de que los hechos denunciados por una joven en los Sanfermines de 2016 son constitutivos de un delito de agresión sexual, de violación, y no solo de abuso sexual, por lo que va a recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

En un comunicado informa de que, una vez estudiada la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se condena a los cinco acusados como autores de un delito de abuso sexual a la pena de 9 años, va a recurrir en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La Fiscalía ha señalado que mantiene la "consideración inicial de que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación)".

El recurso se presentará en los próximos días según anuncia la Fiscalía que remarca que se mantiene en su consideración inicial de que es un caso de agresión sexual. En el juicio pidió más de 22 años de cárcel para cada uno de los acusados y el pago de una indemnización conjunta de 100.000 euros.

El Gobierno de Navarra sostendrá su recurso en una intimidación "probada"

El Gobierno de Navarra trabaja también en la presentación de un recurso contra la sentencia que condena a La Manada al entender que hubo "intimidación y no consentimiento", algo que considera que "queda probado" en la resolución.

"Fue una violación, una agresión sexual con intimidación", ha afirmado en conferencia de prensa la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, quien ha añadido que "extraña" esta sentencia no solo por el voto particular de uno de los tres jueces sino por "contradicción entre el relato de los hechos probados y la decisión" de considerar los mismos un abuso y no una agresión sexual.

Y ha citado textualmente la sentencia cuando habla del "abatimiento, agobio, confusión o sumisión" de la víctima, la "superioridad" de los agresores que les permitió actuar "sin la aquiescencia de la denunciante, que se vio sometida" y fue utilizada "como mero objeto para satisfacer sobre ella" sus apetencias sexuales.

