Sastre cuenta el motivo real por el que Aznar quitó la mili: "¿Tan sencillo como eso?"

El periodista José Luis Sastre ha contado el motivo real por el que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quitó la mili obligatoria en España. Lo ha hecho en el videopodcast de la Cadena SER 'Sastre Maldonado', dejando a su compañero, Miguel Maldonado, algo sorprendido.

"Algún día me tienes que explicar por qué Aznar quitó la mili, porque le he dado vueltas y no lo entiendo", le ha dicho Maldonado a Sastre en el vídeo publicado por la SER en TikTok, que cuenta con casi 20.000 'me gusta'.

Y la respuesta de Sastre ha sido inmediata: "Porque necesitaba llegar a un acuerdo de presupuestos con 'Convergència i Unió', cuyo requisito para darle el apoyo fue eliminar la mili". Maldonado, sorprendido, le ha respondido: "¿Tan sencillo como eso?".

"Por la presión que ejerció 'Convergència i Unió', sí", ha retierado de nuevo, antes de recordar los diferentes partidos políticos que ha tenido Cataluña. El vídeo se ha compartido miles de veces y ha generado más de 300 comentarios con todo tipo de opiniones.

"La culpa de que ya no haya mili es de los catalanes", han descrito en el vídeo, que tiene cientos de miles de reproducciones.