Anne Hathaway revela su pasión por esta conocida artista española

Anne Hathaway se ha forjado una fama basada en la larga trayectoria que lleva a sus espaldas en el mundo de la actuación. Títulos como Los Miserables, El diablo viste de Prada o Princesa por sorpresa son algunos de los que conforman su filmografía.

Ahora, en una reciente entrevista ha compartido algunos detalles más personales que tienen que ver con sus gustos musicales. La revista Remezcla ha preguntado a la actriz cuáles son las artistas latinas cuyas canciones no puede evitar bailar.

"No sé por dónde empezar", comienza a explicar. "Pero la primera persona que me ha venido a la cabeza es Anitta" y la segunda, Shakira. Entonces, el entrevistador interrumpe su respuesta y apunta que "Rosalía también es genial".

"Oh, dios mío; oh, dios mío", le ha interceptado la intérprete. "De hecho, me desmayo, porque la amo muchísimo", ha proseguido antes de relatar cómo durante "cinco meses seguidos" tuvo en su cabeza el tema de la catalana Malamente en bucle.

"Literalmente, cuando mi marido me daba los buenos días, yo respondía 'Malamente", ha apostillado, entre risas.

No es la primera vez que Hathaway hace una referencia a la artista catalana públicamente. En la Gala Met del pasado 2023 ya hizo lo propio cuando en un streaming con Vogue dijo lo siguiente acerca de su atuendo: "Hay algo en este vestido que hace que quieras darlo todo. Simplemente darlo todo. Que la música de Rosalía suene en tu cabeza y simplemente darlo todo".