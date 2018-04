La sentencia de nueve años de cárcel para los miembros de 'La Manada' que abusaron sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016 sigue despertando indignación en muchos sectores de la sociedad. Las últimas en sumarse al cabreo generalizado han sido ni más ni menos que las monjas carmelitas de Hondarribia (País Vasco).

Patricia, una de las integrantes de la congregación, ha publicado en Facebook un emocionante mensaje que está convirtiéndose en viral. Éste es el texto íntegro:

"Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (más que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchxs. Y porque es una opción LIBRE, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer LIBREMENTE lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello.

HERMANA, YO SÍ TE CREO".

