Tania Sánchez: "Madrid huele a cloaca"

Pasen y lean. Aquí Tania Sánchez. Vuelve a casa, si es que alguna vez se fue del todo. Poco más de dos años en la escena nacional y regresa a Madrid. A los barrios, los distritos y los pueblos. Los lugares de siempre. Su sitio. "Política para Madrid y sólo de Madrid". Para que luego digan que en esta región no hay sentimiento identitario.

Su paso por la Carrera de San Jerónimo ha sido efímero, y quizá, no todo lo fructífero que ella misma hubiera deseado. Cosas de la política... o de los partidos. El suyo ahora es Podemos, pero antes fue IU y mañana, con permiso de los inscritos, será la 'número dos' de una candidatura que se llama "Sí Madrid 2019. Sí Errejón". Porque ella no es muy de siglas y porque su proyecto es, hoy por hoy, el mismo que representa el que fuera la mano derecha de Pablo Iglesias. Un nave con rumbo propio dispuesta a navegar por la "cloaca" en que un PP "sucio y, en los últimos tiempos, inhumano" ha convertido esta región.

Lo suyo, lo de ellos, lo de los de Podemos -ya más mayores "pero aún amigos"- es una rareza que pasará a los libros de historia por muchos motivos. No lo duden.

¿Consternación o vergüenza tras la sentencia de 'La Manada'?

Estoy aún en shock. Creo que lo más grave no son las penas, el número o la cuantía de años, sino el concepto. Si encerrar a una mujer en un portal, ponerla contra la pared, entre cinco maromos, penetrarla prácticamente por cualquier orificio y en contra de su voluntad, no es violación y los jueces no dicen claramente que eso es una violación, creo que lanzamos un mensaje muy complicado. Si eso es abuso, ¿cuando vas en el metro y te meten mano, exactamente qué es?

Qué es más urgente, ¿formar a los jueces en materia de violencia sexual, reformar el Código Penal o recuperar Educación para la Ciudadanía?

Todo. Los jueces y el conjunto de los funcionarios públicos son quienes tienen que protegernos de inmediato ante una cultura que va a tardar en cambiar. Lo segundo es la educación para la ciudadanía. Los Códigos Penales no son lo más importante de una sociedad ni resuelven los grandes problemas, pero que el Código Penal no distinga claramente que esto es una violación no tiene cabida.

Hasta ahora Iglesias ha querido ser candidato, si en adelante no es así se abrirá otro debate

¿Da miedo ser mujer en pleno siglo XXI?

Es fuerte, pero no solo en pleno siglo XXI, después de 40 años de democracia en España, con prácticamente la plena incorporación de las mujeres al trabajo, no te sorprendo si te digo que todas pasamos miedo algún rato del día. Cuando vuelves a casa, cuando haces un ruido extraño, cuando alguien empuja demasiado en el transporte público... Es inaceptable que la mitad de la población pase miedo en pleno siglo XXI en un país como España supuestamente integrado plenamente en conceptos democráticos. Es inaceptable y no entiendo que, a pesar de eso, sigamos con regateo con los planes contra la violencia de género, con cuestionamientos ideológicos... Mire usted, la mitad de la población tiene que tener los mismos derechos que la otra mitad y no hay nada más que discutir.

¿A qué huele Madrid?

¡Ostrás!... Hoy creo que, por desgracia, huele a cloacas y hay que limpiarlas.

¿Cómo se limpia después de veintitrés años y de que haya emergido a la superficie tanta basura?

Con un acuerdo de todas las fuerzas políticas que no nos han traído a esta cloaca. Creo que en un año se limpia. Si la institución deja de estar rodeada de cloacas podremos ponernos a trabajar para debatir de lo importante y hablar con normalidad. Si volvemos a tener una presidencia que salga de un pacto de despacho entre Génova y Ciudadanos, llegaremos a 2019 en peores condiciones y con demasiado hedor a podredumbre.

¿Es posible un acuerdo de Ciudadanos-PSOE-Podemos para encauzar esta situación en los próximos nueves meses antes de las elecciones?

Un compromiso sobre la regeneración democrática, el mantenimiento de las funciones fundamentales de una institución y llegar a las elecciones habiendo limpiado lo que se pueda, no solo es posible sino que sería imprescindible si todos nos creyéramos la generación.

¿Si Ciudadanos apoya otro presidente del Partido Popular, estaría formando parte de la cloaca?

Yo creo que cualquiera que esté haciendo cálculos electorales con la cloaca se está manchando con lo que de allí sale.

¿Segundas partes en el caso de Tania Sánchez pueden ser buenas? Lo digo por su regreso a Madrid.

Hay veces que la prensa vive las cosas de manera distinta a como lo vive uno mismo. Yo nunca me he ido de Madrid, nunca he dejado de visitar pueblos, de hacer política en Madrid, de estar con la gente en los barrios, de interesarme por la realidad madrileña. Lo he hecho en los ámbitos que me han correspondido a lo largo de mi vida. Madrid, en demasiadas ocasiones, es tomada por la política como un sitio que no tiene entidad propia, que es un reflejo de España, que es el Madrid de la Corte. Yo llevo toda mi vida política enamorada de Madrid, de mi barrio y los municipios y toda mi vida política queriendo hacer política solo para Madrid y de Madrid. Creo que es una región con un potencial increíble, que lleva frenando demasiados años un partido que se ha mostrado sucio y, en el último tiempo, algo inhumano.

Su paso por la escena nacional ha sido efímero ¿y quizás decepcionante?

He sido sobre todo una diputada de provincias. Hay una parte del Congreso que tiene el trabajo de vincular la política nacional con la realidad de los territorios, es más habitual, más común y digamos, más aceptado y reconocido en provincias como las Castillas, Andalucía y Cataluña. En Madrid es más raro porque los que son diputados por esta dircunscripción no actúan como diputado de provincias, pero yo estoy muy orgullosa de haberlo sido.

El PP se ha mostrado como un partido sucio y, en el último tiempo, algo inhumano

Defender el territorio al que uno representa, pero le preguntaba por si ha tenido dificultades para encontrar su lugar en el mundo en la Carrera de San Jerónimo?

Desde luego el Congreso es mucho más impactante y difícil de abarcar que una asamblea regional o que un municipio. Prefiero la política regional y la local, pero sí he encontrado mí lugar en el mundo. Acabamos de cerrar una ponencia para una ley de menores sin alcohol, en la que me he sentido muy cómoda. Vengo de ese ámbito profesional y me ha sido muy interesante. Estoy trabajando en la ponencia de tropa y marinería para resolver el problema de nuestros soldados que con cuarenta y cinco años les expulsamos, después de haber dado su vida por la patria, por España... Y estoy cómoda en esos espacios. Contenta con compañeros con los que trabajo bien, pero es verdad que tengo esta cosa, que creo que es rara en Madrid, que es ejercer de diputada madrileña.... Cuando hacía enmiendas territoriales, todos me miraban con cara de... ¿por qué haces enmiendas de Madrid? Pues porque hay cercanías, inversiones culturales y municipios que necesitan cosas... En el resto de provincias lo hacen, y no resulta tan extraño.

¿Es política es necesario humillar para precipitar un final político? Le hablo ahora del caso Cifuentes...

No, no, no lo es.

¿Qué sintió cuando vio el video de la expresidenta robando cremas en un supermercado?

Hay un libro muy bonito de Montalbán que a mí me gusta mucho: El premio. Hace una conexión entre la Transición y cómo la llegada de un PP renovado había tenido demasiada conexión con el franquismo. Habla de que Madrid fue la ciudad de los cien cadáveres,y ahora es la ciudad de los cien chalecos que todo lo compran y todo lo venden. No me gusta que haya un partido que se muestre, no sólo podrido, sino además inhumano. Creo que esta señora tendría que haberse ido hace treinta y siete días, cuando la pillaron haciendo una cosa que insulta a muchísimos jóvenes de esta región y que mancha el buen nombre de una Universidad pública. Se tendría que haber ido, sin duda, por el caso máster.

Con o sin cremas, ¿Cristina Cifuentes estaba amortizada?

Sí. Pero alguien que guarda siete años en un cajón un video que muestra una faceta que humanamente tiene cierta complejidad, no muestra sólo maldad... Todo ello habla muy mal de un partido en el que sin duda no se puede seguir confiando. Ciudadanos verá...

¿La política ha traspasado una línea y el periodismo también?

Bueno, es que del periodismo del que hablamos... Ufff. Es un periodismo... El periodismo es fundamental en democracia, y en todas las crisis que hemos vivido no hemos prestado suficiente atención a esto. Hay dos ejes fundamentales de crisis en el periodismo. O las abrimos y empezamos a hablar de ellas o nunca tendremos una democracia plena. Una tiene que ver con las condiciones laborales de los periodistas, con las desigualdades y una regulación compleja e inaceptable. Hay magníficos periodistas que no pueden hacer un buen trabajo de investigación porque no tienen materialmente condiciones para hacerlo. Hay magníficos periodistas que no pueden permitirse enfrentarse y defender sus informaciones frente a sus jefes porque no tienen medios materiales para podérselo permitir. Y, por otro lado, hay una mezcolanza entre poder político y en algunos casos el policial y el económico, que destruye la credibilidad del periodismo. Si todo ese mix lo metes con la última noticia del último minuto, en la que hay que conseguir titulares cada tres minutos porque sino estás muerto, tenemos la devastación del periodismo. No creo que el video [de Cifuentes] haya salido de un trabajo de investigación. No lo creo.

¿Qué le sugiere que Podemos y el PSOE hayan sido más elegantes en el bochornoso y humillante final de Cristina Cifuentes que el PP?

Que dice mucho del PP, tienen un problema serio. Mire, yo respeto todos los partidos políticos fundamentalmente porque en democracia, si no hay pluralidad no hay democracia. Que un partido que para mucha gente es referencia de sus ideas, de sus valores y de su cultura lo esté tirando todo por la cloaca, me parece un despropósito.

¿En Podemos hay más respeto entre sus dirigentes?

Podemos, como todo partido nuevo que ha hecho una cosa muy difícil que es intentar inventar una nueva forma de hacer política, no hemos hecho todas las cosas bien. Pero si algo estamos haciendo bien es asumir la responsabilidad de cerrar puertas, y abrir un nuevo camino que nos centre en respetar hacia fuera y hacia dentro y centrarnos en lo que vinimos a hacer, que es cambiar la vida de la gente.

Podemos y PSOE pueden encontrar elementos de rumbo común. Hay que aprender del otro bloque.

¿Y qué cree que no ha hecho bien usted para que Juan Carlos Monedero escriba que su presencia en la candidatura de Madrid puede suponer un lastre?

Respeto las opiniones de todo el mundo, pero sinceramente llevo un año muy a la chita callando y caminando por muchos sitios, voy a mi círculo todos los viernes que puedo y yo no percibo eso de mis compañeros ni de las bases. Respeto a todo el compañero que tenga otra opinión y encantada de discutir con quién sea sus motivos para opinar eso. Pero lo que percibo de la gente es que me anima a presentarme, aceptar el reto de ser la número dos de una candidatura y a interpretarlo como el reconocimiento a un trabajo que es valioso en la suma de muchas pluralidades. Y así lo hago.

¿Que Tania Sánchez sea el número dos de Errejón ha sido un daño colateral del Telegram de Bescansa?

Se barajaron muchas opciones. Independientemente de ese tema, no estaba claro quién iba a ser el número dos. No estaba cerrado y, bueno, de las diferentes posibilidades que hubo fui yo. Quizás era la última opción o la primera o la cuarta, se barajaron muchas, pero bien está lo que bien acaba.

¿El documento de Bescansa fue la segunda temporada de Jaque Pastor?

Ambos asuntos están cerrados y hay que dejarlos cerrados.

¿Errejón fue ajeno a la redacción de ese texto?

No tengo duda, no tengo duda.

¿Cree en su palabra?

Por supuesto.

¿Podemos se ha empeñado en destrozarse a sí mismo justo en el momento de mayor debilidad de la derecha, como acostumbraba el PSOE en otros tiempos?

Bueno, ya le digo, creo que podríamos haber hecho las cosas mejor. También creo que hemos cerrado con un nivel de responsabilidad, de confianza y de apuesta conjunta que se traduce en el propio nombre de la candidatura: "Sí Madrid 2019. Sí Errejón". Estamos pidiendo a la militancia que otorgue la confianza que hemos puesto en muchos referentes de diferentes procedencias en esa candidatura, y creo que hay que superar cualquier tipo de error previo para trabajar exclusivamente por esta idea. Si estamos gobernados por un partido que huele a cloaca, necesitamos un nuevo rumbo que nos lleve a un nueva primavera, si me permite la cursilería.

¿Errejón quiere autonomía o quiere independencia para su campaña?

Quiere lo mismo que ha tenido en todas las campañas que ha dirigido, que han sido todas las de Podemos, y es la necesaria posibilidad de tomar decisiones sin que tenga que haber permanentes asambleas que retrasan las decisiones. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Todo el mundo entiende que un candidato pueda nombrar a su gente de confianza, hacerse responsable de incorporar en ese tipo de confianza a compañeros de otras pluralidades, a gente que no está en Podemos y que tiene que poder marcar un rumbo y construir una candidatura y un proyecto en ese rumbo. En eso no va a haber discrepancia, de verdad que no lo creo.

No percibo en mis compañeros ni en las bases que mi presencia en la listas de Madrid sea un lastre

¿Lo que quiere decir es que no permitirá interferencias?

No entiendo a qué se refiere.

Pues que si no me responde a la pregunta de si quiere autonomía o independencia....

No, no, autonomía, autonomía.

¿Autonomía?

Autonomía.

¿E Independencia?

Independencia, no. O sea, somos de Podemos, somos parte de un proyecto que ya ha decidido que no va a llegar solo a las citas electorales, que va a sumar o al menos va a trabajar por sumar a más gente en ese proceso y eso no tiene ningún tipo de duda, no hay ninguna discrepancia...

¿Quién va a dirigir esa campaña? ¿Quién tiene que dirigir esa campaña?

Pues hasta ahora las campañas las ha dirigido Íñigo en todos los casos sin excepción. Pero, es verdad que siendo candidato necesitará ayuda, y creo que tendrá un equipo que le acompañe en esa dirección de campaña que estoy segura que tendrá autonomía, como la ha tenido en todos los proceso. Es que las campañas tienen que poder tirar...

¿El proyecto de Íñigo Errejón para Madrid es distinto al que representa Podemos a nivel nacional?

Íñigo Errejón tiene un encargo de la dirección estatal, que le hizo Pablo Iglesias, que es nuestro secretario general, para tratar de ganar Madrid en el 2019 y está construyendo un proyecto propio. Un proyecto con un montón de madrileños y madrileñas y con un montón de gente de Podemos y con sus órganos, con su Secretario general y con su número tres de la candidatura, el Secretario General de Madrid. No es un señor que aterrice y que empiece a tirar por libre, si eso fuese una opción, no lo haríamos desde Podemos.

A estas alturas, ¿no me dirá que la confianza que tiene la dirección estatal en Íñigo Errejón es la de hace dos años, cuando dirigía otras campañas?

Yo creo que la confianza se renovó el pasado jueves cuando salió en rueda de prensa el secretario estatal y el autonómico a decir que confían en Íñigo Errejón.

¿Se renovó la confianza o se firmó una tregua?

Creo que se renovó la confianza y se mantuvo la apuesta política para ganar en 2019. Cuando Íñigo Errejón encabeza una candidatura, que irá más allá de Podemos en 2019 y gane las elecciones, eso va a ayudar a Podemos. Eso va a contribuir que en 2020 Podemos, Pablo Iglesias que hasta ahora ha dicho que va a ser el candidato, y a mí me parece magnífico, llegue en muchas mejores condiciones y con mucho mejor impulso. Los proyectos políticos necesitan dirección, cabeza y motores traseros. Yo creo que no hay ningún problema en asumir que Madrid puede ser un impulso como motor de esa campaña estatal con Pablo a la cabeza. No hay ningún problema en eso.

Y si Errejón no gana o no gobierna en Madrid, ¿intentará volver a la escena nacional y competir por el liderazgo de Podemos?

Yo creo que Íñigo Errejón está centrado en ganar y gobernar la Comunidad de Madrid. Creo que tanto si gana, porque tendrá que presidir la Comunidad de Madrid, como si pierde, porque tendrá que hacerse cargo del grupo, no estará inmediatamente pensando en ningún espacio estatal. No lo creo.

Hemos cerrado la crisis con responsabilidad, confianza y apuesta conjunta

¿Y a medio plazo?

No lo creo, pero yo una vez dije nunca, y me arrepentí toda la vida.

¿Sigue siendo Pablo Iglesias el mejor cabeza de cartel que tiene Podemos?

Creo que para las elecciones generales sí.

¿A pesar de su baja valoración y el desgaste en todas las encuestas?

El desgaste no es solo de Pablo. Él tiene altibajos en sus valoraciones, y yo creo que en el último tiempo está, está... yo lo veo muy bien. Creo que ha tenido una magnifica intervención con el tema de La Manada, en el marco de Cifuentes... Queda mucho y está en condiciones. Hasta ahora ha querido ser candidato, si en adelante no quiere se abrirá otro debate, pero hasta ahora él ha formulado su voluntad de serlo y creo que es una buena opción.

El debate, si él no quiere serlo, ¿puede estar entre Errejón e Irene Montero?

No lo sé... Tantos futuribles, Esther, no lo sé.

¿Errejón ha trabajado a fuego lento un proyecto para la Comunidad de Madrid o un proyecto que se distinguiera de la linea oficial que salió de Vistalegre?

Un proyecto que pueda ganar Madrid y para cumplir el mandato que le dio Pablo Iglesias después de Vistalegre.

¿Cómo tiene que ser la colaboración de Podemos con el PSOE en Madrid? ¿Igual o distinta a la que mantiene la dirección estatal con Ferraz?

Tanto en la estatal como en la Comunidad de Madrid, aspiramos a tener mejor resultado que el Partido Socialista. Nadie quiere ser subalterno del Partido Socialista, sería absurdo. Y en ambos espacios, por el momento, es dudoso que podamos gobernar sin que nos acompañen como nos acompañan en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que tanto Pablo como Íñigo, lo que quieren es ser primera fuerza de ese espacio, que la suma sea suficiente como para expulsar al Partido Popular de los gobiernos y formar un gobierno que vaya todo lo lejos que permita esa alianza. Nosotros, seguramente siempre querremos ir más lejos que el Partido Socialista. Yo no creo que haya discrepancias en eso.

¿El PSOE ha pasado de ser un adversario a socio necesario?

Hay que aprender a veces del otro bloque. Ciudadanos y Partido Popular son competidores entre sí, pero llegan a los acuerdos que necesitan ambos para los objetivos que tienen más o menos en común o el rumbo que quieren marcar. Nosotros podemos encontrar elementos de rumbo común, aunque compitamos en los espacios y cada uno marque su perfil.

Es decir, en la izquierda tiene que existir la misma colaboración que hay entre las derechas.

Depende de para qué. Al final hay una cuestión de proyectos de fondo. Claro, si me dice para expulsar a Cristina Cifuentes y apoyar a Gabilondo en una moción de censura, sí. Hay que colaborar en eso.

¿Para gobernar conjuntamente después de las elecciones de 2019?

Depende de si somos capaces de ponernos de acuerdo en un programa.

Y de si suman o no...

Si sumáramos, para empezar.

Si sumaran, ¿sería posible un gobierno de coalición?

Puede ser un gobierno o puede ser un apoyo. Yo creo que el modelo que está haciendo Ahora Madrid está bien. Creo que lo más importante es que seamos capaces de que nuestros proyectos de cambio para regenerar Madrid a todos los niveles, sociales, económicos, medioambientales, se puedan llevar a la práctica.

¿Podemos ha perdido la hegemonía discursiva en los últimos tiempos?

No, creo que hay un cambio de momento político y que el conjunto de la opinión pública ha girado a marcos que empujan menos a determinados movimientos como Podemos. Pero eso no significa que se haya roto la hegemonía. Toda la población sigue pensando que es una barbaridad que echen a la gente de sus casas, que dediquemos más dinero a la banca que a repartir beneficios sociales entre la gente que lo necesita, que a nuestros pensionistas se les suba un euro al año la pensión, que sea más importante la industria automovilística que la salud de nuestros hijos... Todo eso la gente lo sigue pensando.

¿Se equivocó Podemos en su planteamiento sobre el modelo territorial?

Seguramente, porque tenemos una posición -y esto lo ha dicho siempre Pablo Iglesias- que es la más responsable y la que resuelve el problema, pero que en el corto plazo es más difícil de explicar y más difícil de sumar porque las pasiones están desaforadas.

¿Comparte el análisis que hizo Bescansa antes de las elecciones catalanas sobre un Podemos que hablaba demasiado para los catalanes y poco para los españoles?

No. Es difícil de explicar pero no creo que hubiese una manera distinta de hablar en aquel momento. El diálogo, la reclamación del diálogo y la democracia era lo que correspondía.

Hay compañeros suyos que hablan de un histórico complejo de la izquierda española respecto a la izquierda catalana...

Hay montones de literaturas escritas sobre las dificultades de la identidad española y las dificultades de la izquierda española por su historia en la Transición y en la Dictadura. Creo que esto es un problema, sí. Creo que dedicamos mucho más tiempo a mantener identidades prefijadas que a construir nuevas identidades. Yo creo que hay que empezar a construir identidades más inclusivas, más plurales y que se anulen menos unas con otras. Eso también requiere debates más complejos de los que se tienen con este asunto. Yo he tenido la oportunidad, por un master que hago, a fuego lento también...

¿Máster? ¿Ha dicho máster?

Sí, lo curso, lo estudio y hago trabajos y todo... de analizar mucho el discurso de los diferentes partidos en la campaña catalana, e Inés Arrimadas no le habla a los españoles en Cataluña, cosa que sí hace el PP. Inés Arrimadas, que ha ganado las elecciones, le habla a los catalanes que se sienten parte de España, pero que se sienten catalanes. Creo que la capacidad de combinar identidades plurales en una patria común es más urgente que seguir debatiendo sobre causas judiciales y sobre exiliados... El proyecto compartido incluye el amarillo, incluye el verde e incluye el azul.

¿Un partido fundado por amigos y personas con estrechas relaciones personales ayuda en el primer impulso, pero es un problema para su consolidación?

Somos todos ya mucho más mayores. Pero muchos seguimos siendo amigos, y eso ni dificulta ni ayuda. Lo nuestro es una rareza que pasará a los libros de historia por mucho motivos.

¿La amistad sigue siendo un valor en Podemos?

Sí.

¿Quiénes han crecido más?

Yo creo que todos.

Ha dicho: "Nos hemos hecho todos mayores" ¿Todos se han hecho mayores?

Yo creo que sí.

¿Cree que esa madurez la percibe la sociedad en los dirigentes de Podemos? ¿No hay comportamientos infantiles en algunas respuestas políticas?

Yo creo que la sociedad española, no solo en el ámbito de la política, tiene un problema de conminaciones de generaciones. La generación de la transición en todos los estamentos -empresas, cátedras universitarias, política, televisión, cine- han hecho una suerte de tapón sobre las generaciones venideras. Hay una especie de salto en el que durante muchos años todo el mundo tenía la misma edad, era de la misma generación y el resto íbamos creciendo al margen de la imagen pública. Progresivamente eso cambia y se va incorporando de golpe mucha gente muy joven. Eso es bueno. Este país tiene un problema con la capacidad de hacer de forma natural las transiciones entre generaciones y del respeto entre todas ellas. Debemos resolverlo con urgencia.

Pero precisamente Podemos no fue una suma de generaciones.

No, no, al revés. Quiero decir, que en la medida que hay espacios que se bloquean, de golpe todo el que está bloqueado entra a la vez y es un choque. Igual el problema no es de que Podemos sea muy joven, sino que a lo mejor otros no permiten determinados recorridos.

Errejón tiene un encargo de Iglesias para ganar Madrid, y está construyendo un proyecto propio

Para que Podemos gane Madrid ¿hay que edulcorar las raíces?

No, Madrid es la cuna del 15M. Tiene un pueblo maravilloso que quiere cambio desde hace mucho tiempo y lleva tres años gobernando por Manuela Carmena, y creo que nos va a acoger como agua de mayo.

¿Hay que eliminar las siglas de Izquierda Unida para garantizar la supervivencia de Podemos?

Yo, ya en 2015, decía que los problemas políticos tienen soluciones políticas, y que los problemas burocráticos tienen soluciones burocráticas. Esta cosa de si son coaliciones, de si tienen que ir las marcas, de si no tiene que ir, es secundario. Si nosotros somos capaces de encontrarnos con mucha gente diferente y que eso no reduzca el espacio político sino que lo amplíe y sea capaz de llegar a mucha más ciudadanía, yo para mí las siglas son un poco...

¿Entonces no es necesario disolver Izquierda Unida?

En todo caso es algo que deberán decidir los compañeros. Yo, como no puede ser de otra manera, lo respeto muchísimo y no opino de sus elementos internos.

¿Le queda algún vínculo emocional con Izquierda Unida?

Claro que sí. Absoluto respeto y absoluto reconocimiento de mi paso por una organización que me parece que está llena de gente muy valiente, muy valiosa. No tengo duda de que vamos a seguir caminando juntos. Es verdad que para mí a veces las cosas llegan más tarde de lo que deben llegar pero yo, desde el principio, siempre fui de las que aposté por concurrir juntos a las elecciones respetando las identidades diferenciadas de las organizaciones. Creo que eso es en lo que estamos ahora y creo que es el mejor modelo. Pero en todo caso, lo decidirán los militantes de Izquierda Unida y los militantes de Podemos.

¿Para Tania Sánchez cualquier tiempo pasado no fue mejor?

Depende de para qué.

¿Para la política?

No fundamentalmente porque en aquel tiempo no teníamos tantas posibilidades de ganar.

Muchas gracias y mucha suerte.

Gracias a ti.