El incómodo momento de Albiol cuando le preguntan por las camisetas amarillas requisadas

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, acudió este sábado por la noche al programa de debate de TV3 Preguntes Freqüents donde habló desde la sentencia de La Manada hasta, por supuesto, de la situación en Cataluña.

También fue preguntado por la final de la Copa del Rey que jugó el Barcelona la pasada semana en el Wanda Metropolitano de Madrid, donde se requisaron camisetas y otras prendas amarillas.

Cuando Beatriz Talegón, habitual tertuliana de este programa, preguntó a Albiol qué opinión le merecía lo que ocurrió hace una semana, el político catalán tuvo verdaderos problemas para contestar y vivió un incómodo momento.

"¿Y retirar las camisetas amarillas, qué le ha parecido a usted?", preguntó Talegón.

"Esa no es una decisión... eso, eso... a mí... yo... Eso...", balbuceó Albiol.

"¿Genera violencia una camiseta amarilla? ¿Es violencia?", insistió Talegón, mientras de fondo se escuchaban las risas del público.

"La camiseta amarilla no es violencia", acertó a decir finalmente el presidente del PP catalán, a quien la presentadora, Laura Rosel, interrumpió: "Tiene pinta de que está haciendo equilibrios para contestar". Algo que hizo reír a Albiol y al público.

"Yo es que soy mucho más elemental", contestó finalmente Albiol. "Yo soy socio del Espanyol desde hace 25 años y a mí no se me ha ocurrido nunca llevar una camiseta con un mensaje político ni a favor ni en contra de nadie. Entonces, ¿yo entiendo normal ir al fútbol de manera organizada llevando una camiseta con un mensaje político? No. ¿Se tienen que sacar las camisetas? Pues bueno, quien lo decidió, lo decidió. Yo, seguramente no era necesario".

Puedes verlo en este vídeo a partir del minuto 34:00: