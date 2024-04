Esta mexicana alucina al descubrir de qué está hecha la horchata en España

La creadora de contenido Ivi @ivioceguer, una chica mexicana que vive en España, se ha quedado completamente asombrada al ir a un supermercado español y encontrar la tradicional horchata valenciana.

La usuaria de TikTok ha explicado que se puso muy contenta al creer que en los supermercados de España podía encontrar "agua de horchata", una bebida típica mexicana que se hace con arroz, leche, canela y vainilla y, según ha asegurado la Ivi, "sabe buenísimo".

Aunque no pondremos en duda el criterio gastronómico de la creadora de contenido, lo cierto es que esta bebida de su país no tiene mucho que ver con la joya de la corona del levante español, sobre todo porque la principal diferencia es el producto con el que se elabora la horchata valenciana: la chufa.

"Estoy en el súper, veo horchata, y pienso oh que bien, agua de horchata. Qué rico. Pero me acerco y me encuentro 'horchata de chufa'. En la vida había visto esto. No sé ni siquiera qué es ni a que sabe", ha exclamado sorprendida la tiktoker.

Lo cierto es que no es raro que la creadora de contenido se encontrase extrañada ante este descubrimiento ya que, aunque ambas bebidas pueden presentar similitudes en cuanto a nombre y aspecto, la española está hecha a base de agua, azúcar y chufa, que es un tubérculo muy típico de Valencia que no se encuentra en México.

Tras este hallazgo y motivada por la curiosidad y las recomendaciones de sus seguidores, la usuaria de TikTok se ha decidido a probar la versión española de esta veraniega bebida, y el resultado ha sido muy satisfactorio.

"Oigan, está muy bueno esto", ha manifestado la creadora de contenido, mientras probaba la bebida en directo siguiendo todas las indicaciones que le habían dado sus seguidores: bien fría y acompañada de los clásicos fartons valencianos.

Por último, Ivi ha mencionado que, aunque puede que no la crean, ella siente que la horchata de chufa tiene cierta similitud con el agua de horchata mexicana y, para equipararla todavía más, ha apostado por añadirle un poco de canela y ha invitado a los usuarios de la red social a probarla también así y comentar si les gusta con este nuevo topping.