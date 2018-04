Loli se marca 'un Cifuentes' en la prueba de eliminación de 'Masterchef' y le sale mal

Los fogones de Masterchef han empezado a avivarse y no solo en el sentido literal. Los rifirrafes entre los aspirantes de esta sexta edición del reality de TVE han comenzado a aflorar en el segundo programa. Desde los roces causados por la actitud de los concursante a algún que otro robo. En la prueba de eliminación Loli, la sevillana de 71 años, se equivocó de bandeja. No una vez, sino dos. Les robó las elaboraciones a dos compañeros: Jon y Daniel.

La veterana concursante, que se había ganado el corazón del público y de sus compañeros, ya empezó con mal pie el segundo programa. En la primera prueba, los aspirantes tenían que cocinar con los ingredientes de su última compra antes de entrar al programa y los miembros del jurado, especialmente Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, le recriminaron la falta de actitud y la desgana durante el cocinado. Además, el resultado final (una ensalada con lubina) estaba plagado de espinas, que Samantha Vallejo-Nájera tuvo que quitar una a una mientras lo degustaba. Puedes ver el vídeo del momento aquí.

Este mal comienzo fue solo el principio de la caída de la jubilada, a la que durante la prueba de exteriores también se le recriminó la falta de actitud en las cocinas y acabó en la prueba de eliminación junto al resto de miembros del equipo rojo.

En la prueba de eliminación, los aspirantes debían cocinar una serie de trufas de distintos sabores según las indicaciones previas del maestro chocolatero David Pallás. Loli ya se veía prácticamente fuera por sus pocas dotes en la pastelería, pero para rematarlo les robó las elaboraciones a dos compañeros. Primero cogió las de Daniel, que las reconoció porque les hizo la "W" de whisky, el sabor que tenían. El aspirante pasó por alto la confusión: "No pasa nada cariño, tú sácalo ya". "Cómo me voy a enfadar con ella, si es un amor de mujer", dijo ante las cámaras, pero le acabó retirando la bandeja. Puedes ver el vídeo del momento aquí.

Cuando en el cole te pedían que hicieras obras de arte con macarrones #MasterChef pic.twitter.com/JGLykqL3XZ — MasterChef (@MasterChef_es) 29 de abril de 2018

El segundo hurto fue con Jon, que no se tomó tan bien la confusión de la sevillana. El bilbaíno, que ya había tenido algún que otro roce con ella y con Marina en el primer programa, le dijo que no le cambiaba las trufas "porque estaban hechas un asco". La sevillana se resintió ante la mala respuesta del concursante y dijo que no le parecían maneras.

En Twitter, los usuarios no pasaron por alto las aparentes confusiones de la sevillana e incluso compararon el error con el robo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Loli, de qué sabor son las trufas que traes?



Ni puta idea, las ha robado todas



#MasterChef — Woodpecker Campeador (@Vidiar) 29 de abril de 2018

Con la tontería, q si soy mayor, q si no me he dado cuenta, q si q si....menuda tramposa Loli...#MasterChef — Dama Livia (@dama_livia) 29 de abril de 2018

Loli de #MasterChef marcándose un Cifuentes: "Esas trufas no sé cómo han llegado a mi mesa" — Miguel (@Fistrindylan) 29 de abril de 2018

Loli se ha marcado un Cifuentes #masterchef — Jorge Caracuel (@jorgecasue_96) 29 de abril de 2018

Loli no se ha rendido, les ha robado trufas a todos #MasterChef — Turfita (@TurfitaTurf) 29 de abril de 2018

#MasterChef Loli se acaba de marcar un Cifuentes, roba dos veces y se enfada con el resto como si la culpa no fuera de los otros 🤣🤣 — Jose Luis (@joluvafe) 29 de abril de 2018

Estas técnicas poco éticas no le sirvieron de nada a la sevillana, que acabó siendo expulsada por presentar un plato "bastante deficiente", en palabras de Pepe Rodríguez. Incluso Jordi Cruz le dijo que "era la única caja de trufas que no compraría". Puedes ver el vídeo de la expulsión aquí.