Cifuentes, pillada robando unas cremas rejuvenecedoras en un Eroski de Madrid en 2011

Otra pillada a Cristina Cifuentes. Esta vez, ha salido a la luz un vídeo del 4 de mayo de 2011 en el que la presidenta de la Comunidad es vista robando unas cremas rejuvenecedoras en un mercado Eroski frente a Asamblea de Madrid. Entonces era el número dos de la Asamblea de Madrid.

Según un vídeo difundido este miércoles por OKDIARIO, los guardias de seguridad del establecimiento la custodiarion hasta que llegaron dos agentes de la Policía Nacional.

La presidenta sustrajo dos botes de crema anti-edad de la marca Olay y fue retenida durante 45 minutos. Tras eso, fue conducida a una habitación apartada donde los agentes le reclamaron los frascos de las cremas y la situación fue grabada por las cámaras de seguridad.

Según OKDIARIO, la presidenta de la comunidad negó el robo y, después, insistió que llevaba las cremas en el bolso cuando había entrado al mercado. Dijo, además, que se tenía que ir con prisa, porque le estaba esperando su hijo.

La presidenta de la Comunidad se reunirá esta mañana, en torno a las 11 horas, con su equipo más próximo para abordar la información que ha publicado este miércoles OkDiario. De manera urgente, se ha convocado una rueda de prensa a las 11:45.

Fuentes próximas a la dirigente madrileña han evitado hacer valoraciones sobre las imágenes hasta el encuentro de esta mañana, aunque sí que enmarcan la información en la "campaña" contra Cifuentes que comenzó, según dicen, con la publicación de las falsificaciones de las notas de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Desde la Comunidad de Madrid explican que, de momento, Cifuentes sí que ha reconocido que es ella la que sale en el vídeo, pero que no hay más declaraciones.

En la agenda oficial, Cristina Cifuentes no tiene acto convocado para hoy pese a que en los últimos días sí que había recupero el ritmo de meses anteriores y estaba teniendo diversas apariciones públicas, como la entrega del Premio Cervantes el pasado lunes o ayer, que acudió a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, considera que Cristina Cifuentes debe dar explicaciones sobre el vídeo difundido este miércoles de una supuesta "pillada" robando en un hipermercado en 2011, porque, conforme ha afirmado, "las imágenes son las que son".

"Tendrá que salir y explicar lo que crea oportuno, las imágenes son las que son y el relato, sinceramente, me parece una 'cutrez'', ha subrayado Albiol.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado hoy al PP de estar convirtiendo la política madrileña en una 'cloaca' y de estar haciendo el relevo a Cristina Cifuentes 'a su manera, sin importarle ensuciar todo y horrorizarnos con esa imagen de los responsables públicos'

Ábalos se ha referido así a la información con vídeo que publica Okdiario, según la cual Cifuentes fue sorprendida en 2011, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, robando dos cremas cosméticas en un hipermercado.

En declaraciones en el Congreso, el número tres del PSOE ha exigido a Ciudadanos que dé un "paso decisivo" para la regeneración política y apoye la moción de censura que presentaron los socialistas hace veinte días.

Varios dirigentes de Podemos, entre ellos la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, han atribuido al PP la filtración de un vídeo en el que supuestamente se ve a Cristina Cifuentes tras haber sido sorprendida.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Podemos ha afirmado que durante tres décadas, "Cifuentes ha formado parte de la mafia que hoy la deja caer" y ha acusado al PP de utilizar "sus tabloides cómplices para sacar a la luz toda la basura que tenían guardada contra ella".

Podemos también ha pedido la dimisión de la presidenta regional y también de "toda esta trama mafiosa y corrupta" que gobierna Madrid.

Durante 30 años Cifuentes ha formado parte de la mafia que hoy la deja caer. Utilizan sus tabloides cómplices para sacar a la luz toda la basura que tenían guardada contra ella. Tiene que dimitir, pero no solo ella. Madrid tiene que librarse de toda esta trama mafiosa y corrupta.

Rita Maestre se ha referido en su cuenta de Twitter a la información publicada por Okdiario, asegurando que "las prácticas mafiosas del PP de Madrid sorprenden, pero no deberían".

Las prácticas mafiosas del PP de Madrid sorprenden, pero no deberían: tamayazo, Gurtel, ex presidentas con tramas de espías, expresidentes con bolsas de dinero negro en Colombia, compra de medios afines.

Por eso con cambiar a Cifuentes no basta: hay que limpiar la institución.