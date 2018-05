El indignadísimo tuit de Almudena Ariza que muchos aplauden sobre lo que dijo del acoso sexual el recién galardonado Ussía

Este 2 de mayo, jornada en la que el escritor y columnista Alfonso Ussía ha recibido la medalla de la Comunidad de Madrid, la periodista de TVE Almudena Ariza ha publicado un indignadísimo tuit recordando varios mensajes antiguos —de noviembre de 2017— del propio Ussía, en los que el escritor se burlaba del acoso sexual.

"Al señor que ha escrito estas 'perlas' le han dado la Medalla de Oro de Madrid", criticaba Ariza:

Estos eran los mensajes a los que se refería Ariza:

La protesta de Ariza, que tiene cerca de 1.600 'me gusta', ha recibido centenares de comentarios:

Los Feminacis al ataque, hoy será #AlfonsoUssia mañana cualquiera que opine distinto a ellos. La igualdad se basa en que todos somos iguales independientemente de nuestro sexo, no en criminalizar a todos los que no piensan como tú.

Criminalizar? No, mire usted. De hecho lo han premiado. Sí, a alguien que ridiculiza cosas tan serias como las violaciones. No hace falta ser progre para no estar de acuerdo. Basta con ser buena persona.