Una periodista de TVE denuncia la censura a los abucheos a Rajoy en Alicante

En los últimos días, numerosos trabajadores de RTVE se han fotografiado vestidos de negro y han denunciado en las redes sociales la manipulación informativa en la cadena pública a través de la etiqueta #AsíSeManipula.

Una de esas trabajadoras, Alejandra Martínez, fue entrevistada este sábado en el programa LaSexta Noche, donde contó que la manipulación es "constante" y puso un ejemplo muy cercano:

"Hoy mismo, en el Telediario nadie ha podido oír, los telespectadores no han podido oír los abucheos que ha recibido Mariano Rajoy en Alicante, cuando sí han podido oír de una forma, digamos, mucho más magnificada o en posiciones mucho más altas de las escaletas, abucheos a Carmena o a Susana Díaz. No se tratan con el mismo rasero las informaciones que afectan a la oposición o al Gobierno. Pero pasa con todo. Los casos de corrupción que afectan al PP suelen o no ir o ir muy diluidos en las escaletas, descontextualizados completamente. Es decir, es una cosa muy común".

Martínez también explicó que en el caso de las informaciones sobre Cataluña, otro tema "sensible para la actual dirección", se "aborda siempre con la misma orientación". "En el caso del 1-O, después de llevar más de un mes calentando con la fecha, llegó el 1-O y lo tratamos como el 3 de marzo de hace un año o hace dos".

La periodista quiso aclarar que esta manipulación "no es una cosa nueva". "Realmente, en RTVE ha habido épocas negras con la izquierda y con la derecha", explicó Martínez, quien quiso señalar que "es muy importante que se sepa que no somos de nadie". "No queremos que nos quiten a la actual dirección para que traigan a sus primos hermanos de la izquierda, no nos serviría de nada. Queremos a una persona profesional al frente, que deje a un lado su ideología, que seguramente que tendrá, pero que sea capaz de que la honestidad vaya por delante de todo, de soportar las presiones y que coloque a RTVE en el sitio que merecen los ciudadanos".

Efectivamente, en el Telediario de las 15:00 horas ni se mencionaron los abucheos a Rajoy, mientras que en el de las 21:00 horas aparecieron durante cinco segundos acompañados del siguiente comentario: "Antes, Rajoy ha visitado el Ayuntamiento de Alicante. Un grupo de representantes sindicales de la Policía protestaba por la jubilación anticipada".