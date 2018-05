Aitana y Ana Guerra se visten de amarillo para ir a TV3

A principios de febrero la triunfita Aitana Ocaña se vio en el ojo del huracán por haber vestido un jersey amarillo en un acto celebrado en su pueblo, Sant Climent del Llobregat (Barcelona). Por ese detalle pronto la tacharon de independentista.

Semanas después aseguró que ese día se había puesto la ropa que había encontrado. "Resulta que ahora tengo que mirar hasta qué ropa llevo para no ofender a nadie [...] "¿En serio no me puedo vestir ahora del color que quiera por ser una persona pública?", se preguntó.

Este 7 de mayo visitó el plató de Tot es mou, un magazín de TV3, junto a la otra mitad de Aitana War —dúo que canta el éxito Lo Malo—, Ana Guerra. Ambas eligieron el color de la polémica para su vestuario. Aitana llevaba una camiseta de tirantes amarilla y su compañera, una chaqueta con franjas amarillas, blancas y negras.

"El próximo día, cuando vengáis a TV3, no vengáis de color amarillo, que se malinterpreta", bromeó un colaborador del programa, Ernest Cahué. "Ya... yo voy a hacer lo que me dé la gana", contestó la canaria Ana Guerra, desatando las risas de los presentes y el aplauso de Aitana.