Almodóvar cuenta con total sinceridad cuál fue su primera reacción a la carta de Pedro Sánchez

El director de cine Pedro Almodóvar ha contado en una carta publicada en Eldiario.es cuál fue su reacción cuando se enteró de la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó tras la denuncia a su mujer.

El cieneasta ha confesado que cuando la vio se echó a llorar por el cansancio que le provoca esta "hipersensibilidad". "Me debilito frente a cualquier emoción. Recuerdo en alguna conversación con amigos, no hace mucho, comentar nuestra extrañeza de que nuestro presidente no se hubiera plantado ya y nos hubiera mandado al infierno, por utilizar un eufemismo", ha reconocido.

Para Almodóvar, según ha revelado, esta carta "no es una sorpresa" porque "no existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo los últimos años, en una escalada que supera todo lo imaginable".

"No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño. Pedro Sánchez tiene derecho a irse y abandonarnos a nuestra suerte. No nos lo merecemos, como no nos merecíamos en la alcaldía de Madrid a Manuela Carmena", ha comparado.

Almodóvar ha descrito este acto de Sánchez como el de "un hombre brutalmente herido y roto". "Era el ser humano el que escribía la carta de no puedo más, dejadme que lo piense unos días para no actuar en caliente", ha apuntado, asegurando que al dirigente socialista no se le reconoce su lado humano y solo se pide su cara sobrehumana.

"No hay palabras que puedan calificar, al menos no se me ocurren, lo que está ocurriendo", ha sentenciado, tachando de "inaudito" y "peligroso" para la democracia la denuncia de Manos Limpias y su posterior admisión a trámite por parte de la justicia.

También ha querido denunciar la forma de hacer política que se está viendo en los últimos años: "Existe una nueva técnica para derribar al adversario político, que es acosarle mediática y judicialmente hasta quebrarle emocional y judicialmente, que no soporte más presión. Es una estrategia que no tiene ninguna relación con la política, en ningún momento se ponen en valor los resultados de la gestión del presidente".

Almodóvar ha señalado que esta técnica se basa en "la crueldad y la tortura psicológica personalizada de la víctima", pero que también tiene otros componentes como "la tergiversación y manipulación" y que cuenta con la connivencia del poder judicial.

Finalmente y tras preguntarse si la izquierda va a organizar algún tipo de acto para apoyar a Sánchez, ha dejado una tajante sentencia: "En esta soledad me pregunto si la izquierda, que espero dolorida, se despertará de su pesadilla y estupor y organizará algún acto de apoyo a nuestro presidente y demostrarle a la otra España que somos muchos, tantos como ellos. Este momento merece un ¡BASTA YA! rotundo, furibundo. Qué es lo próximo que ocurrirá, tanto si dimite Sánchez como si se queda. No quiero ni pensarlo. No puedo. En estos momentos, mi corazón está con el presidente y su familia".