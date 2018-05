Los seguidores de Javier Calvo se despertaron este domingo con la noticia de que un hombre le había pegado un puñetazo en la cara mientras estaba en Lisboa (Portugal), donde se celebró el sábado por la noche la edición de Eurovisión de 2018.

Calvo viajó a la capital lusa junto a Javier Ambrossi y otros compañeros de Operación Triunfo, para acompañar a Amaia y Alfred, los representantes de España de este año.

El viaje en sí había ido muy bien hasta que el sábado, tras la final del festival, Calvo tuvo un percance con un desconocido, que le dejó un ojo ligeramente morado y la nariz hinchada.

El propio cineasta ha compartido ahora la imagen en su cuenta de Instagram.

En los comentarios de sus publicaciones, Calvo explicó a sus seguidores cómo y por qué se produjo la agresión:

Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa.

Que si me dicen algo no me callo, me puse macarra y me dió un derechazo que no lo vi venir. Y ya sangre en la nariz y se acabó la noche. Estoy bien. Con el labio de la veneno pero bien.