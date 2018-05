Una chica lesbiana triunfa al contar lo que le ha pasado al intentar inscribir a su hijo en el registro civil

Esther Nevado está arrasando en Twitter con la indignante situación que ha tenido que vivir al intentar inscribir a su futuro hijo en el Registro Civil. El hilo de mensajes en el que cuenta la historia tiene casi 3.000 retuits.

Esther acudió junto a su mujer al Registro Civil de Murcia para informarse sobre los trámites a realizar para inscribir al nuevo miembro de la familia, cuando éste nazca. En la conversación que se produjo con el funcionario que las atendió se hace evidente que todavía queda mucho por hacer en cuanto a igualdad:

El funcionario que nos atiende nos informa "Para matrimonios como el vuestro (yo pensaba que ante la ley Española solo existía un tipo, se ve que no) necesitáis: Libro de familia y certificado de nacimiento". "Ok", hemos contestado

Hasta ahí, más allá del matiz innecesario en lo que a "matrimonios como el vuestro se refiere", todo normal. Pero la conversación no acabó ahí.

"Lo digo por facilitar,si no lo aportáis será más complicado. Mamá2 tendrá que iniciar un proceso de adopción y se os va a alargar. Bueno, y para finalizar, tenéis que venir las dos a acordar el orden de los apellidos". "No hay problema, lo escribiremos en la solicitud".

"No, no vale con eso, tenéis que venir a firmar una comparecencia tras el nacimiento". "¿Te podemos hacer una pregunta? ¿Qué tienen que aportar las parejas heteros, casadas o no?