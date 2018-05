Chicote se enfrenta al ataque de ansiedad de una cocinera: "Te va a dar un arreón"

El paso de Alberto Chicote por el restaurante Casa Pili en la última entrega de Pesadilla en la cocina (laSexta) dejó muchas trifulcas, enfrentamientos con los clientes y hasta un momento de lo más asqueroso, cuando la propia Pili, la cocinera, vomitó tras probar su comida.

El momento de máxima tensión llegó en el segundo servicio, cuando la entrega de las comandas se fue retrasando y la cocina se convirtió en un escenario de batalla. Pili fue perdiendo los nervios y más que a los fogones terminó dedicándose a discutir con los camareros a voz en grito.

"La gente esperando los platos, Christopher como que medio ayuda, Javi no hace más que pinchar... y a todo esto Pili está desquiciada, saltando, brincando... ¡que le va a dar algo, coño!", resumió Chicote a cámara.

Lo siguiente que se pudo ver fue a Pili apoyada en la encimera y respirando con dificultad, en pleno ataque de ansiedad.

En ese momento, Chicote entró en la cocina para intentar ayudarla. Pili reventó y, entre lágrimas, contó al chef el agobio que tenía: "¡Tengo la cabeza hecha un lío ahora mismo!".

Chicote la agarró por los hombros para intentar que se calmara: "¡Que te va a dar un arreón!". Como la cocinera no mejoraba, la sacó a la calle para que le diera el aire, ante las miradas de incredulidad de los comensales al verles atravesar el salón.

"No sé cómo abarcarlo otra vez todo", reconoció Pili entre lágrimas. "Así no te centras, así da igual que vuelques toda la comida que tengas en platos que no va haber Dios bendito que dé de comer a la gente. Te va a dar lo mismo. Ahora te centras, porque si no me va a tocar llamar a la ambulancia", soltó el chef. Puedes ver el momento completo aquí.