El detalle del vestido de Victoria Beckham en la boda real que más ha dado que hablar

El enlace real entre Meghan Markle y el príncipe Enrique celebrado esta mañana en Windsor ha supuesto todo un desfile de famosos. La presentadora Oprah Winfrey, los cantantes Elton John y James Blunt, el actor Idris Elba o la tenista Serena Williams han sido algunos de los rostros conocidos que se han visto entre los invitados.

Dos parejas han destacado sobre las demás: Amal y George Clooney y David y Victoria Beckham. El look de esta última ha sido de los más comentados, primero por su color —casi idéntico al del diseño que llevó a la boda de los duques de Cambridge— y después por un detalle no tan visible.

Han sido las mangas del vestido las que han extrañado a algunos y maravillado a otros. Aunque el vestido era de manga larga, los brazos de la diseñadora y ex Spice Girl asomaban por encima, a la altura del codo, lo que hacía que los puños quedaran colgando.

Victoria Beckham's dress may be awfully dark for a spring wedding, but I love the dress, the sleeves are so unique. #RoyalWedding (but why so serious m'dear?) — Enarra (@enarra) 19 de mayo de 2018

El vestido de Victoria Beckham puede ser terriblemente oscuro para una boda de primavera, pero me encanta, las mangas son únicas (¿Pero por qué tan seria, querida?)

And those sleeves Victoria Beckham? She'll be fumin when they land in the soup #RoyalWedding — Jules 🦅 (@Go1dfinch) 19 de mayo de 2018

¿Y esas mangas, Victoria Beckham? Estará furiosa cuando aterricen en la sopa

@BBC someone help Victoria Beckham get dressed. Looks like she hasn't managed to get her arms in her sleeves — Liz Smith (@UmmLaura) 19 de mayo de 2018

Que alguien ayude a Victoria Beckham a vestirse. Parece que no se las ha apañado para meter los brazos en las mangas.

Victoria beckham seems to of forgot to put her arms in the bottom of her sleeves #royalwedding — K (@silverangel22) 19 de mayo de 2018

Parece que Victoria Beckham se olvidó de meter los brazos por la parte baja de las mangas.