Hace historia al enseñar lo que ha pasado tres años después de que su madre le diese estos preservativos

En octubre de 2021 los españoles y los ciudadanos del resto del mundo intentaban poco a poco salir de las restricciones provocadas por la pandemia de coronavirus, Messi marcaba goles en el PSG y una madre le regalaba a su hijo un paquete de preservativos.

Así lo dejó escrito el usuario @Er_fokin_beti el 21 de octubre de 2021: "Mi madre me acaba de dar esto, me he quedado como 30 segundos procesando información porque no me lo creía (._. )".

Ese mensaje en X cuando todavía se llamaba Twitter no tuvo mucha repercusión. Ahora, tres años después, esa publicación lleva nada más y nada menos que 3.000 'me gusta' en cuatro horas.

¿La razón? Ha mostrado que sigue teniendo ese paquete de preservativos totalmente intacto, tal y como ha enseñado en una foto: "Finalmente, han caducado y ni siquiera les quité el plastiquito".