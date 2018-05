La aplaudida respuesta de Amaia Salamanca a la pregunta de Pablo Motos sobre el bañador

La actriz y modelo Amaia Salamanca ha visitado este lunes El Hormiguero (Antena 3) para presentar la campaña de Women'secret, de la que es imagen. Ante las imágenes publicitarias en bañador y bikini, Pablo Motos le ha preguntado que cuál de los dos trajes de baño prefería: "¿Bikini o bañador?".

"Ahora me gusta más el bañador, que puedes combinarlo con una falda o unos pantalones", se atrevió a decir la modelo y actriz. Ante esto, Pablo Motos le preguntó si eso no era "más incómodo" porque se le mojaba la barriga y añadió que ningún hombre se pondría bikini por esa razón. El comentario de Motos sobre esta prenda no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde muchos le han criticado.

La actriz aprovechó el momento para bromear con el presentador sobre su físico y sobre la prenda con la que le vería en la playa. "A ti te veo más de trikini, que te deja enseñar un poco más ¿las lorzas?", le vaciló Salamanca. El presentador del programa se lo tomó con humor recalcando su buena forma física. "Eh, que yo estoy muy bien. A mí se me ven los oblicuos", le contestó entre risas.

Salamanca comenzó entonces a hablar de los métodos para mantener la forma física después de ser madre: el ejercicio. Incluso señaló que se estaba preparando un triatlón. "Son 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y otros cinco corriendo", detalló la actriz, quien resaltó que entrenaba unos cinco días a la semana.