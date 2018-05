Este Supervivientes (Telecinco) está siendo el más controvertido con la comida. Habitualmente, los concursantes de todas las ediciones comparten lo que pescan entre todos, pero esta vez Logan y Sergio decidieron que se comerían todos los peces que consiguieran ellos mismos, independientemente de que dieran para un banquete. La decisión les ha costado que se les califique de "egoístas" en algunos debates del reality.

Los dos concursantes han discutido en repetidas ocasiones con Sofía, Francisco y Raquel Mosquera por no compartir. De hecho, las dos chicas se han quejado de que hay días —cuando la pesca ha sido menos fructífera para ellas— que no han tenido nada que llevarse a la boca y sus compañeros, aun teniendo peces de sobra, no les han ofrecido. Ante los reproches, ellos las invitaban a buscarse la vida.

Tras todo ello, Raquel Mosquera ha podido vengarse y robar toda la pesca de un día a uno de sus compañeros. La organización del programa escondió a lo largo de la isla amuletos que los concursantes debían buscar y, mientras que Logan y Sergio no encontraron ninguno, sus compañeros descubrieron varios: uno de ellos permitía a la peluquera elegir un concursante al que quitarle todos los peces.

"No es que sea traviesa, es que esto es Supervivientes", explicaba Mosquera a Sofía, a quien declaró sus intenciones de escoger a Sergio, con quien ha tenido más diferencias, pero finalmente Logan pescó más.

Cuando Logan salió del mar presumiendo de haber pescado ocho peces, Raquel le comunicó —entre las risas de algunos supervivientes— que tenía el amuleto y que él no disfrutaría de su comida, mientras que el modelo fingió encajar bien la decisión, aunque el gesto le cambió visiblemente: "Me parece bien". Sin embargo, una vez se quedó a solas con Sergio, ambos consideraron injusta la decisión. "Con la comida no se juega", explicaron bastante enfadados.

"Le voy a regalar un pez pequeño a Logan. Diréis que soy tonta. A lo mejor, a nosotros no nos han regalado nunca nada y han estado comiendo a nuestro lado en la isla", explicaba por otro lado Mosquera, mientras que Sofía le invitaba a aprovechar para vengarse. "Ya bueno, se han puesto moraos, pero por lo menos un detalle, me siento yo mejor", sentenciaba la peluquera.