El rapero mallorquín José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, que tiene orden de ingresar en prisión el próximo viernes 25 de mayo para cumplir condena por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, ha recibido este martes el apoyo del cómico Ignatius Farray.

Pero, fiel a su estilo, Farray no ha publicado un mensaje convencional, sino uno bastante directo en el que viene a decir que Valtonyc es mal rapero, pero no merecedor de cárcel.

"Es el peor rapero que he visto en mi puta vida y hace unas rimas que son una puta mierda y su poesía no vale nada, pero luchar porque gente así no tenga que ir a la cárcel es la VERDADERA DEMOCRACIA", ha escrito, en una publicación que tenía cientos de retuits en apenas unos minutos.

El rapero mallorquín José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, será denunciado ante la Fiscalía por el presidente del partido Actúa Baleares, Jorge Campos, por animar desde un escenario a matar "un puto guardia civil" y a "ponerle una puta bomba al fiscal".