Al menos un muerto y 27 heridos en la explosión de un almacén ilegal de pirotecnia ilegal en Tui

Al menos una persona ha muerto y 27 más han resultado heridas en una explosión producida esta tarde en la parroquia de Paramos, en Tui (Pontevedra), según ha confirmado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La deflagración se ha producido por la acumulación de material pirotécnico en una vivienda particular. Los equipos de rescate aún no han podido entrar en todas las casas afectadas, más de una decena, por lo que aún no se puede cerrar exactamente el dato de afectados.

Entre los heridos hay siete niños; los hospitalizados tienen heridas de diversa consideración y dos de ellos se encuentran graves, pero no se teme por la vida de ninguno. Hay entre ocho y diez viviendas completamente destruidas.

Los bomberos están comprobando los alrededores, casa por casa, para hacer balance y hay establecido un perímetro de seguridad de unos 400 metros por el que no se puede transitar, añade la agencia EFE. Los Tedax, los especialistas en explosivos de la Guardia Civil, siguen trabajando en la zona. Además del riesgo de explosión por el material que quede en los alrededores, hay además peligro de contaminación por azufre.

En una comparecencia ante los medios en las inmediaciones del lugar de la explosión, Rueda ha confirmado que cuando se tenga asegurada la zona se podrá comenzar a desescombrar y comprobar si hay más víctimas. "En este momento no podemos confirmar más que una víctima, no sabemos si hay más, (los equipos) no han entrado a fondo a hacer el desescombro", ha dicho el vicepresidente gallego. Por ahora no consta que haya personas desaparecidas. De la persona fallecida no ha trascendido aún su identidad.

La explosión se produjo hacia las 16:25 horas, cuando varios testigos alertaron a los servicios de urgencia de que habían escuchado un estruendo y veían una gran columna de humo en el lugar de Paramos. Según ha informado La Voz de Galicia, citando al exalcalde Enrique Cabaleiro, el origen de la deflagración está en un almacén clandestino de pirotecnia en el bajo de un domicilio particular que él mismo había ordenado clausurar hace años. Cabaleiro firmó la orden de precinto de dicha pirotecnia, situada en Baldráns (a unos pocos kilómetros de la vivienda donde se produjo el suceso), en cumplimiento de una resolución judicial por un contencioso derivado de problemas urbanísticos. Al parecer, "el responsable de la empresa, una vez que ésta quedó precintada, trasladó a esa vivienda particular de un familiar o bien la actividad o, al menos, el material pirotécnico para ser almacenado", ha señalado hoy.

El actual regidor, Carlos Vázquez Padín, lo ha confirmado poco después a Faro de Vigo: "Todo parece indicar que se trata de un almacén pirotécnico, aunque era una casa no un almacén. Era clandestino y no nos constaba su existencia".

Agentes de la Guardia Civil han detenido ya entrada la noche al dueño de una pirotecnia cercana al lugar de la explosión, indicó EFE. El hombre está investigado por un presunto delito de homicidio imprudente y por estragos y el juzgado número uno de Tui, en funciones de guardia, se ha hecho cargo de la investigación. Esta persona supuestamente almacenaba material pirotécnico en un anexo a una vivienda particular en Paramos. Ha sido trasladado a la Comandancia de Pontevedra, donde aguardará hasta su paso a disposición judicial.

"Pensamos que era el fin del mundo"

La explosión, indican numerosos usuarios de redes sociales, ha podido notarse desde Vigo a Valença, en Portugal. Una enorme columna de humo blanco puede verse desde decenas de kilómetros a la redonda. La onda expansiva provocó la rotura de los cristales y puertas de los edificios y coches del entorno. Esta previsto que los equipos de rescate sean ayudados por una unidad canina especializada en búsquedas, que ya está en camino, y que los trabajos continúen a pesar de que no haya luz natural con la ayuda de focos.

La Voz añade que "hay más de diez casas que han quedado completamente arrasadas por la onda expansiva, además el fuego se ha extendido por los tejados de otras tres viviendas y decenas de hogares han resultado dañados". Las llamas saltaron, además, del lugar de la explosión al monte, pero los servicios de bomberos ya han dados por extinguidos los distintos focos. Los vecinos de Paramos asistieron a la explosión convencidos de que llegaba el final. "Se nos cayó la casa encima y las llamas salían por la puerta. Pensamos que era el fin del mundo; todo empezó a arder", relata una vecina a Faro de Vigo.

Además de las tareas de rescate y desescombro, se trabaja en dar alojamiento a las decenas de personas que o bien han perdido por completo su vivienda o bien durante días no podrán acceder a ellas por los destrozos.

Los servicios municipales han puesto en el Centro Cultural de Guillarei una central de atención para todos aquellos que precisen asistencia. Además, han facilitado este teléfono, el 986607055, para quien lo pueda necesitar.

986 60 70 55 teléfono de atención para atender a afectados da explosión de Paramos — Carlos Vázquez Padín (@carlosvpadin) 23 de mayo de 2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado ya con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, según han informado fuentes del Ejecutivo, para interesarse por la explosión. El accidente se ha producido en una provincia por la que fue diputado el ahora presidente y donde pasó su juventud.