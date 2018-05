La sorprendente conexión de Belén Esteban y 'Deadpool 2'

La vinculación de Belén Esteban con el mundo del cine arrancó con Torrente 4 (2011), aunque ha sido Deadpool 2 —protagonizada por Ryan Reynolds— la película que ha ayudado a la colaboradora de Sálvame (Telecinco) a colarse el taquillazo de Hollywood, de la mano del personaje de Marvel.

Una de las frases más representativas de Esteban se ha deslizado en la historia de Deadpool, una cinta llena de referencias humorísticas. De hecho, el actor de Linterna verde utilizó esta nueva película para gastar una broma a su pareja, la actriz Blake Lively, en la que se acordaba de uno de sus papeles.

En el caso de la princesa del pueblo, es el villano de la película (Josh Brolin) el que pronuncia una de sus expresiones más míticas en la versión doblada en español: "Por mi hija MA-TO".

Algunos espectadores no daban crédito al ver el largometraje, y así lo han expresado en redes sociales:

Chistes sobre Bunbury, frases de Belén Esteban y "el no me siento las piernas". ¿A qué no sabéis de dónde vengo?



De ver Deadpool 2. Menudo churro. pic.twitter.com/HkxHRI7xdd