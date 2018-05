El peliagudo motivo por el que el futuro de Sergio en 'Supervivientes' está en manos de la audiencia

Sergio Carvajal, concursante de la actual edición de Supervivientes (Telecinco), se ha llevado un tirón de orejas de la organización del programa por saltarse una norma y su futuro en el concurso ahora está en manos de los espectadores.

Todo comenzó cuando hace unos días, durante el llamado Juego de las tentaciones, intercambió la característica bandana con la que se sujeta el pelo por 30 segundos de conexión telefónica con su novia. Carvajal no podía recurrir a ningún accesorio para el pelo a partir de ese momento pero, como señaló el programa este domingo, han sido varias las ocasiones en las que no ha respetado esa condición.

Sergio con bandana, hablando con M Jesús en la isla, después de prueba de líder y del aviso de nominación directa de JJ si volvía a usarla pic.twitter.com/SZbkRXjB87 — Pilar Madrid (@pcaera) 27 de mayo de 2018

El concursante se defendió y aseguró que había entendido que no podía usar la que se había puesto el día del Juego de las tentaciones, pero sí las demás. "No creo que sea algo tan grave llevar una banda en el pelo. Me molesta en la cara y para mí es una marca de identidad que he llevado desde el principio", añadió.

Pese a su alegato, Supervivientes ha puesto en marcha una votación para que sean los espectadores los que decidan sobre su castigo: si debe ser nominado disciplinariamente por su uso de accesorios capilares o no. La decisión de la audiencia se conocerá este jueves.