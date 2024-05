Alán Barroso responde a Borja Sémper sobre la manifestaciones por Palestina

Los estudiantes están acampando en todo el mundo en protesta contra la masacre de Israel en Gaza. También en España. Después de más de 30.000 civiles asesinados y la destrucción total de la franja no cabe otra posibilidad que decir basta ya.

Pero entonces sale Borja Sémper y dice que las manifestaciones de estudiantes en apoyo a Palestina "están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás". De verdad, ¡qué vergüenza!. Mientras en Ucrania han muerto 10.000 civiles en dos años y no tienen problema en condenar a Rusia, en Gaza han muerto 30.000 en tan solo 5 meses. Pero si criticas esto te dicen que estás “a favor de Hamás”.

No Borja. Estamos en contra del exterminio sistemático de un pueblo, en contra de que les hayan cortado el agua, bombardeado día y noche, destruido sus hospitales y arrasado hasta los campos de refugiados. Y estamos a favor de los derechos humanos, de lo que dice la ONU y de que no muera ni un niño más bajo las bombas israelíes. ¿Eso es estar a favor de Hamás? Vuestros lamentables intentos de criminalizar la respuesta frente a una masacre tan solo os retratan frente al mundo entero. No tenéis vergüenza.