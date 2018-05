La Mesa del Congreso ha calificado este lunes la moción de censura presentada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con lo que se da el primer paso para el debate de la iniciativa. Finalmente, la presidenta del Congreso Ana Pastor ha comunicado que la moción de censura se debatirá el jueves y el viernes de esta semana.

El artículo 177.4 del Reglamento del Congreso establece que votación de la moción "no podrá ser anterior al transcurso de cinco días" desde su presentación en el Registro de la Cámara. Un plazo que, en teoría, permitiría que la moción se debatiera ya esta misma semana.

Por su parte, el artículo 176.2 abre también un plazo de 48 horas para que el resto de los grupos puedan presentar mociones alternativas a la registrada por el PSOE.

A preguntas de los periodistas, Pastor no ha confirmado si ya ha hablado con el candidato, Pedro Sánchez, para acordar de forma conjunta la fecha en la que la moción será debatida en el pleno. "Todo en su momento", se ha limitado a decir la presidenta del Congreso.

Cualquier moción necesita la firma del 10%del Congreso, esto es 35 diputados, número al que no llega Ciudadanos, que ha reclamado una moción de censura instrumental que el nuevo presidente del Gobierno disuelva las Cámaras y convoque elecciones generales. El PNV es un partido clave a la hora de apoyar la moción de censura, si Ciudadanos continúa votando 'no' y, de momento el partido vasco no ve clara la censura. Según informa el diario El País, sólo la apoyará si el PSOE no convoca elecciones.

Por otro lado, el Comité Federal del PSOE avalará este lunes la decisión de presentar la moción, previsiblemente por unanimidad, según han avanzado líderes territoriales socialistas.

Ana Pastor dice que adelanta el debate de la moción porque es un tema de importancia

Ana Pastor ha justificado el adelanto del debate de la moción de la censura alegando que es un tema de importancia y que la Cámara ya liberó su agenda de los grandes temas al haber aprobado ya los Presupuestos Generales.

La fecha del debate de la una moción de censura corresponde en exclusiva al presidente del Congreso hablando con el candidato. Hace un año, la moción de censura impulsada por Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, tardó semanas en tener fecha, pero esta vez la de Pedro Sánchez se va a empezar a debatir este mismo jueves, el primer día que era posible convocarlo.

En declaraciones en el Congreso, Ana Pastor ha remarcado que hace un año el Congreso estaba tramitando los Presupuestos Generales del Estado, una tarea de la que ahora está liberado pues ya quedó resuelta la pasada semana.

'El tema es de suficiente importancia y no habiendo otro tema de los gordos, se entiende que era la obligación de la Cámara', ha declarado la presidenta.