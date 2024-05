Gonzo revela lo que ocurrió con Feijóo el 2 de junio de 2009

El periodista Fernando González, conocido como Gonzo, ha respondido en X, anteriormente Twitter, lo que le pasó con Alberto Núñez Feijóo concretamente en junio de 2009.

Todo en respuesta a unas declaraciones del líder del Partido Popular sobre la prensa. "No a insultar a ningún periodista como hacen los ministros. No a pedir campañas orquestadas contra ellos como hace el Gobierno y no a que militantes socialistas dirijan medios públicos. Sí a la prensa libre en España", ha dicho en el Senado Feijóo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"2 de junio de 2009. TVG emitía esa noche un reportaje del programa A caixa negra sobre las vacas locas. Era el primer día de la nueva directora de la TVG tras la llegada de Feijóo a la Xunta. Esa noche no se emitió el programa. Pusieron una de Clint Eastwood", ha relatado citando el tuit con las declaraciones de Feijóo.

Después ha contado otro episodio y dando gracias a que logró trabajo fuera de Galicia, donde el PP lleva gobernando décadas: "Otra vez rechazaron la propuesta de una productora para que fuese el presentador de un programa de verano sobre orquestas musicales porque estaba 'políticamente significado'. Mi suerte es que me ofrecieron trabajo fuera de Galicia".

Pero no sólo ha sufrido laboralmente por el PP, también por PSOE y Podemos: "Y ya en Madrid, también tuve que vivir las campañas en redes del PSOE cuando los programas que hacía no dejaban en buen lugar a Sánchez. O los bulos de Podemos tras ciertas entrevistas".

Por todo esto ha dejado un rotundo mensaje: "Déjense de numeritos y respeten (y hagan respetar) el artículo 20 de la Constitución".