El protagonista de 'The Walking Dead' deja la serie en la próxima temporada

El actor británico Andrew Lincoln, el gran protagonista de The Walking Dead, abandonará la popular serie de zombis en su novena temporada, ha informado el portal especializado Collider sin revelar las razones tras su marcha.

Lincoln, que ha interpretado al personaje de Rick Grimes durante más de 100 capítulos, es la cara más conocida de la serie desde sus inicios.

Collider asegura que el actor participará en seis de los 12 episodios de la próxima tanda de capítulos y apunta que Norman Reedus, el intérprete que da vida a Daryl Dixon, se encargará de liderar la serie a partir de su marcha.

Esta producción apocalíptica de la cadena de televisión de pago AMC es una de las series más exitosas de los últimos años en Estados Unidos, pese a que sus datos de audiencia han ido descendiendo.

Según el medio especializado Variety, el último capítulo de la octava temporada, que se emitió el 15 de abril, fue el episodio final de temporada con menos audiencia desde sus inicios en 2010.

Collider apunta que 2018 está siendo un año complicado para la serie. Otro de los miembros casi fundacionales, Lauren Cohan, volverá en la novena temporada pero no en todos los episodios, ya que no ha llegado a un acuerdo con AMC sobre un aumento de sueldo.

Otra posible razón para que ambos actores deseen marcharse es que su compromiso con la serie limita sus posibilidades a la hora de aceptar nuevos proyectos y ambos están muy cotizados actualmente.

La novena temporada contará con Angela Kang como showrunner (máximo responsable de una serie), en sustitución de Scott Gimple.

The Walking Dead ha dado pie además a Fear The Walking Dead, una serie derivada que se estrenó en 2015 y que en estos momentos está emitiendo su cuarta temporada.