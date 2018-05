Isaías Lafuente lanza una advertencia a Iglesias tras la consulta de su chalé que da mucho que pensar

El periodista Isaías Lafuente ha lanzado lanzado una reflexión —en su comentario en la Cadena Ser ¿Podemos tira la casa por la ventana?— que debería hacer pensar, y mucho, al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, tras la consulta sobre su chalé en la que un 68% de los inscritos cree que deben seguir y casi un 32% preferiría que dimitieran.

"Hace poco más de un año fue elegido en Vistalegre por un aplastante 89%. Así que si ha perdido 21 puntos de apoyo", argumenta Lafuente, quien sentencia que si este resultado "es por la casa es una enmienda en toda regla, si no la cosa sería para reflexionar".

Lafuente, quien ha analizado la forma en la que Iglesias y Montero plantearon la consulta, reconoce la dificultad de extraer qué piensa cada votante sobr el hecho que generó la polémica: "No sería descabellado pensar que entre quienes apoyan su continuidad haya críticos con la decisión doméstica, aunque puestos a elegir susto o muerte", afirma, altiempo que plantea que "al contrario, entre quienes han votado por su dimisión puede haber inscritos que habrían votado lo mismo aunque se hubiesen ido a vivir a un apartamento de 50 metros cuadrados".

"Pablo Iglesias con su apuesta se ha encontrado con un resultado inesperado", ha concluido.

