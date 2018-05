El concierto de los concursantes de Operación Triunfo en Las Palmas de Gran Canaria puso a Agoney en el punto de mira, y no para celebrar ninguna de sus actuaciones. El canario provocó la decepción de los seguidores del talent show por la falta de complicidad que tuvo con Raoul al interpretar Manos Vacías.

Los dos concursantes, que han convertido el tema en un símbolo para la comunidad LGTBI, no intercambiaron miradas durante la actuación, no la terminaron con un beso, ni tampoco repitieron el tan aplaudido lema "amor, libertad y visibilidad" del concierto de Barcelona. Ragoney, como se conoce al dúo, prefirió cerrar el número con un "viva el amor" y ya.

No hubo más explicación, sólo conjeturas en redes sociales. Raoul no se pronunció y Agoney lo hizo en Twitter para inmediatamente después eliminar el texto. Poco antes de las dos de la mañana, escribió un sentido mensaje en el que se deduce que tras la muerte de su madre —falleció en el mes de marzo víctima de un cáncer— no está pasando un buen momento.

"No estoy nada bien porque miro al público y me faltan personas", dice el intérprete, que critica la falta de empatía de algunos fans. "Lo único que importa son el lema, los besos y los shippeos", apunta sobre las críticas recibidas.

La madre del canario falleció el 21 de marzo tras siete años luchando contra el cáncer. El triunfito no quiso compartirlo en ese momento con sus seguidores y esperó casi un mes para contar la noticia. El 17 de abril publicó un comunicado en Twitter lleno de palabras de amor hacia su progenitora. "Ella, la que nunca se rindió y se hacía más fuerte con cada agolpe. La que nos cuidó y nos enseñó con sus actos, no con palabras. La que construyó mis alas para poder volar. Ella... ella es mi madre ❤️", escribió en el tuit, que recibió más de 5.500 retuits, 24.000 me gusta y 4.000 comentarios.

Aquí puedes ver la actuación completa.