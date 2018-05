Los fans de 'OT' se indignan con la actuación de Raoul y Agoney en Las Palmas

Manos Vacías fue uno de los temas con más significado de la última edición de Operación Triunfo. La canción se convirtió en un símbolo para la comunidad LGTBI porque, más allá de que en la Academia los artistas cerraban su interpretación con un beso, la acompañaban del lema "Amor, libertad y visibilidad".

Muchos de los asistentes este martes al concierto de OT en Las Palmas de Gran Canaria se llevaron un jarro de agua fría al presenciar su actuación: no compartieron ningún gesto de complicidad, hubo muestras de pasotismo, no se besaron y cambiaron el lema por "Viva el amor".

Atónitos, muchos acudieron a Twitter para expresar su perplejidad y a sus comentarios se unieron los de muchos otros usuarios tras ver los vídeos del momento. La indignación de los fans ha hecho que durante horas Ragoney —así se conoce al dúo— haya sido trending topic en dicha red social.

Mientras que hay quien defiende a los cantantes con argumentos como que no les apetecería darse el beso, otros han señalado que ese gesto es lo de menos, pero que les enfada que ya no sean abanderados de la visibilidad y que ese importante mensaje se haya perdido.

De verdad que Agoney y Raoul me han decepcionado. Yo fui una de esas personas que se animó a decirlo gracias a su mensaje.

Lo siento pero este Ragoney no me representa — Rocío Santorini✨♀🍌🦋🐺🦁 (@rochisantorini) 30 de mayo de 2018

Pensar que hace dos meses Ragoney ayudaron a tanta gente, eran un referente para muchos, yo incluido

Y ahora lo habéis tirado todo al mar, ya lo ha dicho mucha gente, nos da igual el beso, pero el mensaje era lo importante y no lo habéis transmitido — Príncipe Mestizo 🎗 🐢🤘 (@HeartlessMxkx) 30 de mayo de 2018

el viernes voy al conciertOT de MLG y como #Ragoney no se miren en Manos vacías QUIERO MI DINERO DE VUELTA. ahí lo dejo — Víctor Martín (@victormartin21_) 30 de mayo de 2018

Raoul y Agoney, si leéis esto, solo quiero que sepáis:

- no era un beso, era el mensaje.

- Manos Vacías no era un temazo, vosotros la convertiais en ello. La hacíais mejor.

- No erais solo una carpeta. Tristemente os dejaron convencer de ello. #Ragoney #AmorLibertadYVisibilidad — Rebeca (@acebercan) 29 de mayo de 2018

SOBRE RAGONEY: POR FAVOR, LOS QUE VAYÁIS MAÑANA LA CONCIERTO DE TENERIFE PONEOS A GRITAR "AMOR, LIBERTAD Y VISIBILIDAD", NO GRITÉIS BESO, GRITAD EL LEMA A VER SI LES ENTRA EN LA PUTA CABEZA.

HACEDLO PLS, POR EL COLECTIVO, SI NO LO HACEN ELLOS HAGÁMOSLO NOSOTRXS.

RT PARA DIFUSIÓN — Aroa (@aroavs99) 29 de mayo de 2018

Ragoney, no estamos dramando por el beso que os quede claro. Estamos quejandonos de que habeis hecho una actuación de pena y os habeis cargado el lema. — Agonias12 🍌 ➊④➎Ⓞ (@agonias12) 29 de mayo de 2018

No queríamos ni beso, solo el puto lema que os habéis cargado. Mucho reivindicar por la comunidad LGBT y luego esto. Habíais ayudado a muchísima gente. Enhorabuena porque rompisteis los armarios y hoy los habéis cerrado de nuevo @ ragoney — Eira 🐺 (@moonswolfs) 29 de mayo de 2018

En el proximo conci Ragoney cantan por guasap — andrea (@mimifteleni) 29 de mayo de 2018

agoney dijo que si ragoney significaba amor, visibilidad y libertad entonces era real, pues para mí ahora ragoney significa dos críos que se han cargado un discurso fin — judit🌸 (@deathgonecrazy) 29 de mayo de 2018

Ya empiezan a salir los malos rollos entre los concursantes de #OT2017. Ragoney, los primeros. Modifican su lema "por el amor, libertad y visibilidad" por "viva el amor" separados y sin química alguna. — M (@casasola89) 29 de mayo de 2018

Mi unpopular opinion de hoy es que Ragoney os debe: cero patatero. Habéis hecho de ellos símbolos como si no fueran personas que sienten ni padecen; no sabéis qué ha pasado entre ellos y por tanto no sois quienes para comentar el trato que tienen entre sí. — Vanessa 🎺 (@astrifera) 29 de mayo de 2018