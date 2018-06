El gesto de Monedero a Sáenz de Santamaría que indigna a las redes

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno en funciones, han coincidido en el patio del Congreso de los Diputados este viernes tras la moción de censura que ha terminado con el Ejecutivo de Rajoy.

"Me alegro de que os vayáis", ha dicho Monedero. "Esto es la democracia", ha contestado Santamaría. "Me alegra que os vayáis, pero adelante", ha insistido el profesor. "A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia", ha vuelto a contestar la exvicepresidenta.

Como vemos, no ha sido muy profunda la conversación, pero la imagen era muy potente. Tanto, que muchos se han fijado en un detalle: la forma en la que Monedero agarra a Sáenz de Santamaría.

En el vídeo se observa que el fundador de Podemos pone las manos sobre los hombros de la dirigente del PP. Algo que no ha gustado nada a muchos en Twitter, donde ha recibido duras críticas:

Esas manos de Monedero en los hombros de Sáenz de Santamaría. También estaría bien que se fuesen las actitudes machistas y condescendientes. https://t.co/ZBRjLZgz0u — Gabriela Sánchez (@Gabriela_Schz) 1 de junio de 2018

Anda que si llega a ser Hernando el que le pone las manos en los hombros a Irene Montero... — Eduardo Casado (@educasado) 1 de junio de 2018

A mi me pone Monedero las manos en los hombros al hablarme e igual le doy un rodillazo en algún sitio.

Sería un acto reflejo fruto del susto ante un gesto improcedente. Las #cosas que pasan. — Elena Alfaro🇪🇺 (@ElnAlfaro) 1 de junio de 2018

Hay que ser un impresentable como Monedero para asaltar así a un rival político un día como este. La actitud de ponerle las manos sobre los hombros con esa actitud paternalista es un claro menosprecio. Yo no se lo hubiera consentido. https://t.co/66ALvKE3Tt — Yo Soy Naranjito (@yosoynaranjito_) 1 de junio de 2018

Lo de Monedero poniéndole las manos en los hombros a Soraya es totalmente irrespetuoso, paternalista, sobrado y repugnante. Señor señoreando a saco. — Tartaruga.🐢 (@NoPennywise) 1 de junio de 2018

Hay que saber ganar. Por no hablar del contacto físico, ¿manos encima de los hombros? — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 1 de junio de 2018

Qué grima la imagen de Monedero poniendo las manos sobre los hombros de Soraya. Qué asco. — Yeyo de Bote (@yeyodebote) 1 de junio de 2018

La actitud de Monedero con Sáenz de Santamaría, sujetándola de los hombros para espetarle su torvo revanchismo, inaugura el talante feminista y de progreso del nuevo tiempo político. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) 1 de junio de 2018

Monedero dando tremendo asco mientras agarra por los hombros cual macho alfa a Sáenz de Santamaría,pretendiendo mostrar una superioridad y displicencia vomitivas.Cinismo e hipocresía en estado puro. — Joka6 (@balaban79) 1 de junio de 2018

¿Soy el único a quien le da mal rollo la forma en la que Monedero la sujeta de los hombros? 😕 https://t.co/qrL80u8J2n — Marcial J. Rodríguez (@MarcialRL) 1 de junio de 2018