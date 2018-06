Belén Esteban: "Yo quiero elecciones, es que no quiero que esté Pedro Sánchez"

Sábado Deluxe cambió de tercio durante unos minutos del programa de este sábado y convirtió su contenido habitual en una especie de tertulia política. Jorge Javier Vázquez aprovechó una de sus intervenciones para conocer la opinión de los colaboradores sobre la noticia de la semana: el cambio de Gobierno y la moción de censura.

Pedro Sánchez tomó posesión del cargo de presidente este sábado y Vázquez, que en más de una ocasión ha manifestado su simpatía por el secretario general del PSOE, no dejó pasar la oportunidad de sacar el tema.

El presentador preguntó a Belén Esteban qué le parecía la noticia y la colaboradora al principio intentó eludir la pregunta porque no quería "meter la pata", pero finalmente sentenció: "Yo quiero elecciones. Que la gente vote".

Continuó diciendo que estaba de acuerdo con la moción de censura porque a pesar de haber votado a Rajoy en el pasado, ahora estaba decepcionada.

Belén revela sus preferencias políticas y opina sobre la actualidad: "¿Por qué Pedro Sánchez? Que vote la gente" > https://t.co/3L8zHp0vm0 pic.twitter.com/mPIgiYfUgM — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 3 de junio de 2018

"Yo lo que quiero es que mi país, como todos los españoles y todos nosotros, vaya bien. Cuando mi país vaya bien me haré del partido que crea que me tengo que hacer", opinó Esteban.

"Pero a ver, políticamente, hija mía, ya te has quedado retratada pidiendo elecciones", respondió Vázquez a la colaboradora con una media sonrisa.

"Es que yo quiero elecciones, es que yo no quiero que esté Pedro Sánchez", insistió Esteban. "Yo quiero que España vote y si sale otro partido pues me aguantaré [...] Pero, ¿por qué tiene que ser Pedro Sánchez?".

Ante la mirada de incredulidad de Vázquez, Esteban le preguntó qué le parecía a él: "Tú estás contento, ¿no?".

"Es que esto es democracia. Estas son las personas que nos representan. Y las personas que nos representan, y a las que hemos votado, han decidido unir sus fuerzas para que no esté en el Gobierno Mariano Rajoy. Esas son las reglas, luego ya veremos", argumentó el presentador.

Tras unos comentarios de asombro por la rapidez con la que el ya expresidente ha hecho las maletas y se ha mudado de la Moncloa, Vázquez volvió a opinar sobre el asunto y aseguró que él sí se había alegrado con el resultado de la moción de censura.

"¿Sabes por quién me alegro yo también, entre otras cosas? Pues me he acordado mucho de los compañeros de RTVE. Y de todos estos años que han tenido que soportar y que a ver si por fin se acaba el hecho de que cuando llega alguien nuevo al Gobierno se apropie de la televisión", dijo con satisfacción.

"Porque la de sapos que hemos tenido que tragar, que hemos sido noticia en los informativos europeos con lo del viernes negro, porque se haya convertido en un aparato propagandístico... Y que todas las tertulias estén copadas y dirigidas por gente del PP o afín al PP... Pues desde luego ahí tienen ya una oportunidad para empezar a desmarcarse de todo lo que ha sido esta etapa", concluyó Vázquez arrancando un fuerte aplauso al público.

Puedes ver el vídeo pinchando aquí.