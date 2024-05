La mayor eminencia en longevidad retoca los horarios de un buen ayuno intermitente

Cada vez comemos peor, en general. Más pasta, pizza, arroz y patatas. Y, en muchos países del mundo, el sistema médico no interviene a tiempo cuando alguien empieza a resentirse debido a sus malos hábitos alimenticios. Y se limita a administrar medicamentos como el Ozempic o la insulina. Son afirmaciones que hace el bioquímico Valter Longo, uno de los principales expertos internacionales en la relación entre alimentación y longevidad, que empieza por recomendar que para tener una “educación nutricional adecuada debe acudirse a un nutricionista”. “Hay enfermedades como el Alzheimer que van en aumento y que podrían prevenirse interviniendo precozmente en la salud metabólica”, advierte.

Valter Longo lleva décadas estudiando cómo afecta nuestra alimentación a nuestra esperanza de vida y ha ideado un nuevo tipo de dieta: “el ayuno mímico”. En una entrevista al periódico italiano Corriere della Sera, este bioquímico, nacido en Génova hace 56 años y afincando en Estados Unidos, es catedrático de Biogerontología y, en la actualidad, dirige el Instituto de Longevidad de la USC (Universidad del Sur de California), así como el programa de investigación sobre longevidad y cáncer del Instituto de Oncología Molecular IFOM de Milán.

Para Longo, es una buena idea “practicar una alimentación restringida en el tiempo”. Es decir, algo parecido al ayuno intermitente, que recomienda pero sólo si se practica de una manera muy concreta: “El ayuno intermitente se basa en el patrón 8:16, es decir, se come durante ocho horas y se ayuna durante 16. Yo sólo recomiendo abstenerse de comer durante 12 horas por la noche y no saltarse nunca el desayuno. Creo que comer nunca es bueno o malo per se y lo mismo se aplica al ayuno. Sin embargo, estudios autorizados han demostrado que 16 horas de ayuno es demasiado”.

De ahí que él recomiende lo que llama “el ayuno mímico”. “Se trata de una dieta vegana de entre 800 y 1.000 calorías, alta en grasas y baja en azúcares y proteínas”, explica este experto. “Hay que hacerla durante cinco días: simula el ayuno y permite al sistema limpiarse de forma segura. Ya la han seguido más de un millón de personas y ninguna ha tenido problemas. Se guía con kits nutricionales desarrollados con mi fundación”, explica. Las veces que debe seguirse esta recomendación de Longo al año dependen de cada persona. Por ejemplo, para una persona sana de 30 años seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio un par de veces es suficiente y un diabético puede hacerlo incluso una vez al mes hasta que se estabilice”, afirma este experto.

Finalmente, Longo afirma que una buena “dieta de la longevidad” consistiría en seguir básicamente una dieta mediterránea antes de los 20 años y después de los 70 años. Y en esas décadas intermedias recomienda “una dieta principalmente pescetarina”. “Se come pescado tres o cuatro veces por semana, teniendo cuidado con los que contienen mucho mercurio”, explica. “Y es importante comer más verdura que fruta, porque esta última es muy azucarada. Hay gente que come cinco plátanos al día o cuatro manzanas y se justifica diciendo que es sano porque es sólo fruta, pero eso no es bueno. Hay que consumir legumbres, cantidades relativamente altas de aceite y frutos secos. Y luego, como decía antes, es una buena idea practicar una alimentación restringida en el tiempo durante 12 horas, siguiendo las instrucciones de Valter Longo.