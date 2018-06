Emilia Clarke y Jason Momoa se reencuentran frente al Trono de Hierro

Los fans de Juego de Tronos van a querer enmarcar la foto que se han hecho los actores Emilia Clarke (Daenerys Targarien) y Jason Momoa (Khal Drogo) a lo Dirty Dancing frente al Trono de Hierro.

La imagen la compartió este domingo la actriz en su cuenta de Instagram y en ella se ve a Momoa cogiendo a una estiradísima Clarke en brazos mientras está sentado en un Trono de Hierro (que es más bien de cartón) como el de la serie.

"Para vuestra información: esto es lo más cerca que estaré de intentar el salto de Dirty Dancing. Sí, mi hombre está sentado. Sí, no hay lago. Y sí, no sé por qué NO me levanta por encima de su cabeza", escribió la intérprete.

En 10 horas la fotografía había superado el millón y medio de likes. Sus personajes, Daenerys y Khal, se casaron en la primera temporada de Juego de Tronos, pero el personaje de él no volvió a aparecer nada más que en una escena.

Ahora mismo se está rodando la octava temporada y hace cuatro días Momoa subió una fotografía con los creadores de la serie, David Benioff y DB Weiss, que ha hecho que muchos especulen acerca de si va a volver a aparecer en la serie o si sólo era una quedada amistosa.