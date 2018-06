Sánchez ofreció un ministerio a Fernández Vara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció al jefe del Ejecutivo de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ocupar un Ministerio, pero el segundo lo rechazó por su "pacto eterno" con los extremeños tras las elecciones de 2015.

En un apunte en su blog personal, Fernández Vara lo ha explicado: "Hoy se ha sabido que el presidente del Gobierno de España me ofreció el pasado sábado formar parte de su gobierno en un Ministerio de los más importantes. No lo puedo desmentir".

"Gracias de corazón querido presidente, querido Pedro. Desde que hace un año celebramos nuestras primarias en el PSOE en la que unos ganaron y otros perdimos, pero el PSOE ganó, me he esforzado en trabajar para coser y unir. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo", asevera.

Y relata: "Mi respuesta fue que no podía. Hay razones que no siempre se entienden pero el presidente las entendió". "Cuando el último domingo de mayo de 2015 mucha gente en Extremadura salió de su casa camino del colegio electoral con su DNI y una papeleta blanca con mi nombre, al llegar a la mesa y meterla en la urna se produjo un pacto eterno entre ellos y yo. No puedo olvidarlo ni lo olvidaré jamás", comenta.

Vara agrega: "Ese pacto lo veo cada día en las ciudades y pueblos de Extremadura. Por eso le dije que no pero me gusta mucho su Gobierno. Ahora toca ser exigente para que los compromisos con Extremadura se cumplan. Y lo haré. Eso forma parte también del pacto eterno con ellos y con ellas que un domingo de mayo fuero a votar con una papeleta en la que estaba mi nombre".