Una pareja de jóvenes acaba de cenar. Comentan cómo ha sido la noche mientras él la acompaña a casa. "Cuanto interés mostraste", dice ella. "Bueno, intento ser un caballero", contesta él. Es el comienzo de Para, el cortometraje que muestra cómo una primera cita acaba en una violación.

La chica (Kira Miró) invita al otro protagonista (Alejo Sauras) a subir a casa cuando se están despidiendo en el portal, y él no se muestra muy convencido al principio, pero accede.

Una vez en casa terminan acostándose. Sin embargo, hay un momento en el que ella le pide que pare. Varias veces. Él no le hace caso. Sin palabras, la joven acaba llorando y él reacciona como si nada hubiera ocurrido.

"Aunque la mujer lleve la iniciativa, como en este caso hace Kira Miró, en el momento en el que dice 'no' o dice 'para', el hombre tiene que frenar. De lo contrario, es una violación", ha declarado el director de la película, Samuel Miró, a S Moda.

De esta manera, el director pretende mostrar esas violaciones de las que no se habla, en las que el violador es tu pareja o tu ligue, porque "parece que solo podemos llamarlo así cuando desnudan a una mujer en la calle, la fuerzan sexualmente y la dejan tirada en una esquina", ha explicado.

Además, que sea la joven la que insiste en invitar a su acompañante a casa fue algo intencionado, ha revelado Samuel Miró, para no mostrar la razón por la que ella no quiere continuar: "El motivo es lo de menos, lo importante es que ha dicho que no". Miró se inspiró en una vivencia personal en la que él pudo controlar la situación al ser más fuerte que la chica, a la que pidió que parara.

"¿Te ha pasado alguna vez?", pregunta al final el corto: "Eres un violador".

La actriz y el director han compartido la película en sus redes sociales para "dar voz a aquellas historias que son tapadas":

"Para" un corto dirigido por @MiroActor protagonizado por @AlejoSauras y servidora para dar voz a aquellas historias que son tapadas! Que no "Pare" la cadena! https://t.co/NqWiri7wwp — Kira Miró (@KiraMiro) 4 de junio de 2018