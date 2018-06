La edición de Supervivientes 2018 (Telecinco) afronta su recta final y la sonrisa de uno de sus finalistas se ha truncado debido a un accidente: Sergio Carvajal ha perdido un diente.

En medio de la noche de Honduras, el influencer y primer finalista del concurso —tras ganar la prueba de líder— notó algo extraño en la boca. De repente, fue consciente de la tragedia. Había perdido una funda.

"No se me puede ver la boca así tío. Es lo peor que me podía pasar aquí, de verdad. Lo más inesperado y lo peor que me podía pasar", comentaba profundamente deprimido con Logan.

Mientras Sergio sufría por su pérdida, Hugo y el maestro Joao comentaban lo sucedido entre risas. "Está preocupado de cojones. Es muy heavy. De repente, y mira que era de noche, le vi la cara blanca y me dice: 'Tío, que se me ha caído un diente'. Creía que era mentira, que era broma", explicaba Hugo al maestro.

La caída de la funda ha provocado incluso las lágrimas del primer finalista del reality, sin embargo el resto de sus compañeros no perdió la ocasión de hablar sobre su actitud. "No puede esconderse en una imagen que no es real. Si se hubiera mentalizado a vivir sin meterse tantas movidas en el cuerpo y en la cara, estaría más tranquilo. Mira cómo sufre por una cinta en el pelo. Es una persona acomplejada", comentó Sofía Suescun, mientras que Hugo buscaba entenderlo: "El chaval no va a poder sonreír".

Finalmente, el maestro Joao intentó poner un poco de cordura en la conversación. "Es para sentirte mal, pero no se ha acabado el mundo", razonaba.

El concursante sólo contó con la comprensión de Jorge Javier Vázquez, el único que lo defendió en plató, donde fue muy criticado por su superficialidad.

"Me pasa aquí y me hunde el concurso", explicó Sergio, muy preocupado por el físico también en otras ocasiones. De hecho, el influencer desafío a la organización al lucir en repetidas veces una bandana en el pelo. Los presentadores del concurso le dijeron en varias ocasiones que se la debía quitar tras cambiarla por una llamada de su novia, pero el superviviente hizo caso omiso, a pesar de que le avisaron de que si no se la quitaba sería nominado. Al parecer, a Sergio le intranquiliza que "se le vean las entradas", tal y como afirmaban algunos colaboradores y concursantes. La audiencia decidió, por tanto, nominarlo.

Finalmente, respecto al accidente del diente, el joven pudo recolocarse la funda al día siguiente y todo acabó para él en un susto.